Kiki Bertens is zwaar teleurgesteld over haar optreden in het achtstefinaleduel met de Italiaanse qualifier Martina Trevisan op Roland Garros. De Nederlandse grossierde zondag in fouten en ging in twee sets onderuit in Parijs.

"Eerlijk gezegd was er niks van mijn spel waar ik blij mee was", zei een teleurgestelde Bertens op haar persconferentie na de wedstrijd (6-4 en 6-4). "Het was moeilijk voor mij om constant te spelen, mijn service was niet goed en mijn backhand al helemaal niet."

De 28-jarige Westlandse incasseerde in de hele wedstrijd zes breaks en maakte 32 onnodige fouten. De huidige nummer acht van de wereld speelde bovendien erg defensief, waardoor ze Trevisan (WTA-159) niet echt in de problemen kon brengen.

"Ik kan er eigenlijk niks positiefs over zeggen. Ik denk dat ik deze editie van Roland Garros nooit zal vergeten, maar dit was geen goede manier om het toernooi te eindigen", zei de 28-jarige Bertens, die in aanloop naar Roland Garros amper wedstrijdritme opdeed.

Kiki Bertens werd uitgeschakeld in de vierde ronde van Roland Garros. (Foto: Pro Shots)

Bertens speelt mogelijk alleen nog in Tsjechië

Met haar uitschakeling in de achtste finales komt er waarschijnlijk ook een einde aan het seizoen van Bertens. De geplande toernooien in Azië zijn allemaal geschrapt vanwege de coronacrisis en datzelfde geldt dus voor de WTA Finals.

Van 19 tot en met 25 oktober staat nog het hardcourttoernooi in het Tsjechische Ostrava op het programma, maar Bertens betwijfelt of ze daaraan mee wil doen.

"Ik zou dan van ondergrond moeten wisselen en in Tsjechië is de situatie (met betrekking tot het coronavirus, red.) niet heel erg goed. We moeten het er nog over hebben, maar ik denk dat dit het laatste toernooi is geweest."