Kiki Bertens is er zondag niet in geslaagd de kwartfinales van Roland Garros te bereiken. De Nederlandse ging in Parijs in twee sets verrassend onderuit tegen de Italiaanse qualifier Martina Trevisan.

De 28-jarige Bertens was op Court Suzanne Lenglen ver verwijderd van haar topniveau en maakte te veel fouten om underdog Trevisan aan het wankelen te brengen. De nummer 159 van de wereld zegevierde na ruim anderhalf uur: 6-4 en 6-4.

Voor Bertens komt er zo een teleurstellend einde aan een toernooi waar ze zonder wedstrijdritme aan begon. De huidige nummer acht van de wereld ontsnapte in de tweede ronde al aan uitschakeling in een bizar duel met Sara Errani, maar bereikte wel weer zeer eenvoudig de vierde ronde.

Het beste resultaat van Bertens op Roland Garros dateert nog altijd van 2016, toen ze de halve finales haalde. Het was de enige keer dat Westlandse op haar favoriete Grand Slam-toernooi verder kwam dan de vierde ronde.

De 26-jarige Trevisan deed een keer eerder mee aan een Grand Slam-toernooi, toen strandde ze al in de eerste ronde (dit jaar op de Australian Open). In de kwartfinales neemt de Italiaanse revelatie het op tegen de Poolse Iga Swiatek, die topfavoriet Simona Halep overklaste. Ze kan de eerste qualifier ooit worden die de laatste vier bereikt op Roland Garros.

53 Bertens verliest van qualifier Trevisan

Rommelige Bertens incasseert liefst zes breaks

Waar Bertens vrijdagavond overtuigend afrekende met Katerina Siniaková, ging het haar twee dagen later moeizaam af tegen Trevisan. De Nederlandse grossierde in onnodige fouten en verloor vanaf de derde game tien punten op rij, waardoor ze op 1-2 werd gebroken.

Nadat Bertens op 1-4 opnieuw haar servicegame verloor en op setverlies afstevende, richtte ze zich opeens op. Mede doordat Trevisan wat minder ging spelen, plaatste de nummer vijf van de plaatsingslijst twee breaks op rij. Die comeback bleek echter uitstel van executie. Op 4-5 wist ze nog een setpunt weg te slaan, maar bij de tweede kans was het wel raak voor Trevisan.

In de tweede set bleef Bertens ploeteren. Ze incasseerde op 0-2 de vierde break van de wedstrijd en moest op 0-3 een breakpoint wegslaan. Zonder goed te spelen maakte Bertens de break toch weer ongedaan. Op 3-3 kreeg ze meerdere kansen om de servicegame van Trevisan te winnen, maar de Italiaanse werkte drie breakpoints weg.

Ondanks haar teleurstellende spel gaf Bertens zich niet zomaar gewonnen. Nadat Trevisan de wedstrijd dankzij een love break op 4-3 mocht uitserveren, brak ze de Italiaanse terug en bleef ze wonder boven wonder in de wedstrijd. Bertens incasseerde direct daarna echter drie matchpoints op haar eigen service en sloeg er maar twee weg, waardoor haar wisselvallige toernooi in mineur eindigde.