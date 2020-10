Dominic Thiem heeft met de grootst mogelijke moeite de kwartfinales van Roland Garros bereikt. De US Open-winnaar worstelde zich in vijf sets langs de Fransman Hugo Gaston: 6-4, 6-4, 5-7, 3-6 en 6-3. Titelfavoriet Simona Halep was volledig kansloos in de vierde ronde.

Thiem leverde op weg naar de vierde ronde geen set in en kwam ook tegen Gaston uitstekend uit de startblokken. De nummer drie van de plaatsingslijst won zowel de eerste als de tweede set met 6-4.

Vervolgens kwam er echter zand in de machine bij de Oostenrijker. In de derde set wist hij weliswaar nog een break achterstand te repareren, maar op 6-5 sloeg Gaston alsnog toe.

De nummer 239 van de wereld, met een wildcard toegelaten tot het toernooi, begon steeds meer te geloven in een stunt en trok ook de vierde set naar zich toe. Een break op 4-3 in het beslissende bedrijf bezorgde Thiem alsnog de zwaarbevochten zege.

Thiem neemt het in de kwartfinales op tegen Diego Schwartzman. De als twaalfde geplaatste Argentijn won in straight sets van de Italiaan Lorenzo Sonego: 6-1, 6-3 en 6-4.

Nadal kinderlijk eenvoudig verder

Rafael Nadal bereikte op kinderlijk eenvoudige wijze de kwartfinales. De Spanjaard gunde Sebastian Korda slechts vier games.

De 34-jarige Nadal had minder dan twee uur nodig om zich bij de laatste acht te voegen: 6-1, 6-1 en 6-2. De nummer twee van de wereld sloeg een stuk minder winners dan Korda (ATP-213), maar de Amerikaan maakte liefst 48 onnodige fouten.

Het is de veertiende keer dat Nadal in de kwartfinales van Roland Garros staat, het Grand Slam-toernooi dat de Spanjaard al twaalf keer won. De laatste keer dat Roland Garros niet door Nadal werd gewonnen, was in 2016 (Novak Djokovic).

Nadal is pas bezig aan zijn tweede toernooi sinds het seizoen na de coronacrisis werd hervat. De negentienvoudig Grand Slam-winnaar deed in de voorbereiding op Roland Garros mee aan het Masters-toernooi in Rome en strandde daar in de kwartfinales.

Voor een plek in de halve finales in Parijs wacht Nadal een krachtmeting met de Italiaan Jannik Sinner, die verrassend afrekende met de als zesde geplaatste Alexander Zverev: 6-3, 6-3, 4-6 en 6-3. Het is de eerste keer dat de negentienjarige Sinner op een Grand Slam-toernooi verder komt dan de tweede ronde.

Rafael Nadal is nog altijd zonder setverlies op Roland Garros. (Foto: Pro Shots)

Halep laat zich verrassen door Swiatek

De als eerste geplaatste Halep ging in iets meer dan een uur kansloos onderuit tegen de negentienjarige Swiatek, de nummer 54 van de wereld: 1-6 en 2-6. De Poolse, die geen enkel breakpunt weggaf, maakte grote indruk met liefst dertig winners.

In de kwartfinales staat Swiatek tegenover Martina Trevisan. De Italiaanse qualifier was in de vierde ronde te sterk voor Kiki Bertens, die met 6-4 en 6-4 werd verslagen.

Halep was de gedoodverfde favoriet voor Roland Garros. De nummer twee van de wereld haalde in haar loopbaan drie keer de eindstrijd in Parijs. Na verloren finales in 2014 en 2017 schreef ze het Grand Slam-toernooi in 2018 op haar naam. Swiatek haalde nooit eerder de kwartfinales van een van de vier majors.

Het is niet de eerste keer dat een hooggeplaatste speelster vroeg in het toernooi strandt. De als tweede geplaatste Karolína Plísková verloor in de tweede ronde van oud-winnares Jelena Ostapenko en Serena Williams trok zich geblesseerd terug voor haar tweederondepartij.

De als derde geplaatste Elina Svitolina gaf wel het goede voorbeeld. De Oekraïense rekende in iets meer dan een uur af met de Française Caroline Garcia: 6-1 en 6-3.

Simona Halep strandde verrassend in de vierde ronde. (Foto: Pro Shots)