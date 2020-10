Novak Djokovic heeft zaterdagavond na het bereiken van de vierde ronde op Roland Garros zijn vraagtekens gezet bij het nut van lijnrechters. De Serviër begrijpt niet waarom er niet overal ter wereld gebruikt wordt gemaakt van het Hawk-Eye-systeem.

"Met alle respect voor de tenniscultuur, maar ik zie echt niet in waarom er bij elk toernooi in de wereld zoveel mensen op de baan moeten staan. Zeker in dit tijdperk met alle technologie", zei Djokovic op de persconferentie na zijn probleemloze overwinning op Daniel Elahi Galán (6-0, 6-3 en 6-2) in de derde ronde.

"Ik begrijp dat technologie duur is, dus het is financieel gezien misschien nog niet haalbaar. Maar ik heb wel het gevoel dat we die kant op gaan. Vroeg of laat is er geen enkele reden meer om lijnrechters in te zetten."

De uitspraken van de 33-jarige Djokovic komen een maand na zijn bizarre diskwalificatie in de achtste finales van de US Open. De nummer één van de wereld sloeg aan het einde van een moeizame eerste set een bal tegen de keel van een lijnrechter. Daarop werd de Serviër uit het toernooi gezet.

Novak Djokovic werd onlangs op de US Open gediskwalificeerd toen hij een bal tegen een lijnrechter sloeg. (Foto: Getty Images)

'Zonder lijnrechters ga ik minder snel de fout in'

In New York stonden er bij veel wedstrijden overigens helemaal geen lijnrechters op de baan, vooral om de kans op verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Hun taken werden volledig overgenomen door het Hawk-Eye-systeem. Alleen in het Arthur Ashe Stadium en het Louis Armstrong Stadium waren er lijnrechters aanwezig.

"Ik zie niet in waarom we het niet altijd zo kunnen doen als in New York. Ballenjongens en -meisjes kunnen natuurlijk wel blijven, maar het nut van lijnrechters zie ik niet echt meer in. En zonder lijnrechters heb ik minder kans op een herhaling van wat ik op de US Open deed", grapte Djokovic.

Op graveltoernooien wordt het Hawk-Eye-systeem vrijwel nooit gebruikt, omdat daar altijd naar de afdruk van de bal kan worden gekeken. De laatste tijd zijn echter steeds meer spelers van mening dat de in 2006 geïntroduceerde technologie ook op gravel moet worden ingezet, omdat de afdruk niet altijd goed zichtbaar is.

Djokovic is ondanks zijn klachten over het gebruik van lijnrechters uitstekend bezig op Roland Garros. De Serviër, die het Grand Slam-toernooi in Parijs alleen in 2016 won, verloor tot dusver slechts vijftien games. In de achtste finales wacht een krachtmeting met de Rus Karen Khachanov.