Novak Djokovic heeft zich zaterdag overtuigend geplaatst voor de vierde ronde van Roland Garros. De nummer één van de wereld gunde de Colombiaan Daniel Elahi Galán slechts vijf games: 6-0, 6-3 en 6-2. Bij de vrouwen schaarde Sofia Kenin zich ook simpel bij de laatste zestien.

Djokovic had het alleen in de openingsgame van de derde set even lastig met Galán, die twee breakpoints niet wist te benutten. De Serviër won de partij tegen de mondiale nummer 153 in een kleine twee uur en bleef zonder setverlies in Parijs.

In de vierde ronde staat Djokovic tegenover de Rus Karen Khachanov. De nummer vijftien van de plaatsingslijst zette de Chileen Cristian Garín in vier sets opzij: 6-2, 3-6, 6-4 en 6-2.

Djokovic heeft zeventien Grand Slam-titels op zijn palmares staan, maar won Roland Garros alleen in 2016. Vorig jaar strandde hij in de halve eindstrijd tegen Dominic Thiem.

Daniel Altmaier blijft verrassen in Parijs. (Foto: Pro Shots)

Qualifier Altmaier blijft zonder setverlies

Eerder op de dag zorgde qualifier Daniel Altmaier opnieuw voor een verrassing. De Duitse nummer 186 van de wereld was met 6-2, 7-6 (5) en 6-4 te sterk voor de als achtste gerangschikte Matteo Berrettini en is nog altijd zonder setverlies bij zijn Grand Slam-debuut.

Tegen Berrettini wist Altmaier voor het eerst van een toptienspeler te winnen. Voor een plek in de kwartfinales speelt de Duitser tegen Pablo Carreño Busta. De Spanjaard was zaterdag met 6-4, 6-3, 5-7 en 6-4 te sterk voor landgenoot Roberto Bautista Agut.

Stefanós Tsitsipás is ook door naar de vierde ronde. De Griekse nummer zes van de wereld stond met 6-1, 6-2 en 3-1 voor toen tegenstander Aljaz Bedene geblesseerd opgaf.

Sofia Kenin verloor slechts twee games in de derde ronde. (Foto: Pro Shots)

Kenin simpel verder in vrouwentoernooi

In het vrouwentoernooi had Kenin in haar derderondepartij weinig te duchten van de Roemeense Irina Maria Bara. Het werd 6-2 en 6-0 voor de Amerikaanse. De als zesde geplaatste Amerikaanse, die eerder dit jaar de Australian Open won, speelt in de vierde ronde tegen de Française Fiona Ferro.

Ook Petra Kvitová haalde de achtste finales in Parijs. De als zevende gerangschikte Tsjechische ontdeed zich met 7-5 en 6-3 van Leylah Annie Fernandez uit Canada en treft nu de Chinese Shuai Zhang.

Voor Aryna Sabalenka, Jelena Ostapenko en Garbiñe Muguruza viel het doek in de derde ronde. De als achtste geplaatste Sabalenka ging met 6-7 (7), 6-2 en 3-6 onderuit tegen Ons Jabeur uit Tunesië. Oud-winnaressen Ostapenko (2017) en Muguruza (2016) verloren respectievelijk van de Spaanse Paula Badosa (4-6, 3-6) en de Amerikaanse Danielle Collins (5-7, 6-2, 4-6).

In het vrouwendubbeltoernooi werd Arantxa Rus in de tweede ronde uitgeschakeld. Samen met de Tsjechische Marie Bouzkova ging ze met 7-5 en 6-1 onderuit tegen Su Wei Hsieh uit Taiwan en Barbora Strýcová uit Tsjechië. In het enkelspel sneuvelde Rus deze week al in de eerste ronde.