Kiki Bertens merkte vrijdagavond tijdens haar wedstrijd tegen Katerina Siniaková in de derde ronde van Roland Garros dat ze nog altijd niet hersteld is van de loodzware partij tegen Sara Errani. Desondanks boekte de Nederlandse een simpele zege op de Tsjechische.

"Ik ben heel blij dat deze wedstrijd veel korter was", zei een opgeluchte Bertens na haar partij tegen Siniaková, die ze met tweemaal 6-2 versloeg. "Ik ben nog steeds aan het herstellen van die wedstrijd tegen Errani, maar vandaag ging het erg goed."

In de tweede ronde had de nummer acht van de wereld het woensdag nog bijzonder zwaar tegen Errani. In de slopende derde set had ze last van fysieke ongemakken, overleefde ze een matchpoint en verliet ze de baan uiteindelijk in een rolstoel, huilend van de emotie en pijn.

Een uur na die partij liet haar coach Elise Tamaëla weten dat het beter ging met haar pupil, maar desondanks kon Bertens donderdag amper trainen.

"Ik heb gisteren niet veel ballen geslagen", vertelde ze. "Ik denk dat ik zo'n dertig minuten op de baan heb gestaan. Verder heb ik wat gefietst en een massage gekregen. Mijn coach en fysio hebben heel goed werk verricht."

Kiki Bertens staat voor de derde keer in de vierde ronde op Roland Garros. (Foto: Pro Shots)

'Jammer dat ik hier niet veel oranje zie'

Tegen Siniaková leverde Bertens in de openingsgame weliswaar haar service in, maar ze herstelde het evenwicht meteen en gunde haar tegenstandster uiteindelijk slechts vier games.

"Ik ben superblij", jubelde ze voor het oog van een handvol toeschouwers. "Jammer dat ik hier niet veel oranje langs de baan zie. Ik hoop dat jullie thuis toch een beetje kunnen genieten van mijn wedstrijden."

In de vierde ronde staat Bertens tegenover de Italiaanse Martina Trevisan. De nummer 159 van de wereld overleefde tegen de als twintigste gerangschikte Griekse Maria Sakkari twee matchpoints en won verrassend met 1-6, 7-6 (6) en 6-3.