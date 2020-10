Kiki Bertens heeft zich vrijdagavond overtuigend geplaatst voor de vierde ronde van Roland Garros. De Wateringse rekende in twee sets af met de Tsjechische Katerina Siniaková.

De als vijfde geplaatste Bertens gunde Siniaková, de nummer 62 van de wereld, slechts vier games: 6-2 en 6-2. Ze besliste de partij op het centercourt in een klein uur op haar tweede matchpoint.

In haar volgende partij neemt de Nederlandse het op tegen de Italiaanse Martina Trevisan. De nummer 159 van de wereld overleefde tegen de als twintigste gerangschikte Griekse Maria Sakkari twee matchpoints en won verrassend met 1-6, 7-6 (6) en 6-3.

Het is de derde keer dat Bertens de vierde ronde bereikt op het gravel in Parijs. In 2016 verraste ze met een plek in de halve eindstrijd en in 2014 betekende de vierde ronde het eindstation.

In de vorige ronde had de Nederlandse het nog bijzonder zwaar tegen de Italiaanse Sara Errani. Ze had toen last van fysieke ongemakken en verliet de baan uiteindelijk in een rolstoel, huilend van de emotie en pijn.

Katerina Siniaková liet liefst 25 onnodige fouten noteren. (Foto: Pro Shots)

Bertens heeft weinig last van fysieke ongemakken

Na haar partij tegen Errani was het even afwachten hoe het met de fysieke gesteldheid van Bertens zou zijn, maar haar coach Elise Tamaëla liet al snel weten dat het beter ging met haar pupil.

Tegen Siniaková was er bij Bertens weinig meer van de fysieke ongemakken te merken. Ze kwam weliswaar meteen een break achter, maar herstelde het evenwicht een game later.

Vervolgens kwam de mondiale nummer acht beter in haar ritme en liep ze uit naar 4-2. Die voorsprong gaf ze niet meer weg en binnen een half uur had ze de eerste set te pakken.

In het tweede bedrijf zette de sterk serverende Bertens haar goede spel voort en nam ze meteen een break voorsprong. Siniaková, die liefst 25 onnodige fouten liet noteren, wist die achterstand niet meer ongedaan te maken.

Bertens gaf nog wel twee games weg, maar behield haar voorsprong en sloeg in de achtste game opnieuw toe op de service van de Tsjechische. Daarin kwam ze met 40-0 voor en profiteerde ze op haar tweede matchpoint van een onnodige fout van haar opponente.

Kiki Bertens staat voor de derde keer in de vierde ronde van Roland Garros. (Foto: Pro Shots)