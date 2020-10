Rafael Nadal heeft vrijdag op eenvoudige wijze de vierde ronde op Roland Garros bereikt. Voor Stan Wawrinka viel het doek in de derde ronde, terwijl bij de vrouwen Simona Halep wel doorging.

Titelverdediger Nadal gunde de Italiaan Stefano Travaglia (ATP-74) in drie games slechts vijf games: 6-1, 6-4 en 6-0. De Spanjaard, die nog geen set afstond in Parijs, besliste de partij na iets meer dan anderhalf uur op zijn eerste matchpoint.

In de achtste finales speelt Nadal tegen de verrassende Amerikaan Sebastian Korda, die eerder op de dag de Spanjaard Pedro Martínez versloeg. De zoon van oud-tennisser Petr Korda is de eerste qualifier in negen jaar die doordrong tot de vierde ronde op Roland Garros.

Nadal kan Roland Garros voor de dertiende keer in zijn carrière winnen. Hij triomfeerde op het Franse gravel eerder van 2005 tot en met 2008, van 2010 tot en met 2014 en van 2017 tot en met 2019.

Teleurstelling bij Stan Wawrinka tijdens zijn partij tegen Hugo Gaston. (Foto: Pro Shots)

Wawrinka sneuvelt in derde ronde

Voor Stan Wawrinka betekende de derde ronde het eindstation. De als zestiende geplaatste Zwitser, die Roland Garros in 2015 nog won en in 2017 verliezend finalist was, liet zich in vijf sets verrassen door de Franse wildcardhouder Hugo Gaston (ATP-239): 6-2, 3-6, 3-6, 6-4 en 0-6.

Gaston is in de vierde ronde de tegenstander van Dominic Thiem. De Oostenrijker, die in Parijs twee keer de eindstrijd verloor van Nadal, had een goede twee uur nodig om de felicitaties van Ruud te mogen ontvangen: 6-4, 6-3 en 6-1.

Ook Alexander Zverev schaarde zich bij de laatste zestien in de Franse hoofdstad. De als zesde geplaatste Duitser zette de Italiaan Marco Cecchinato, die twee jaar geleden verrassend de halve finales haalde, met 6-1, 7-5 en 6-3 opzij en stuit nu op het Italiaanse talent Jannik Sinner.

Simona Halep jaagt op haar tweede titel in Parijs. (Foto: ANP)

Halep overtuigend verder

In het vrouwentoernooi was de als eerste geplaatste Halep veel te sterk voor Amanda Anisimova (WTA-29). De Roemeense werd geen enkele keer gebroken en had binnen het uur 6-0 en 6-1 op het bord staan.

Naast Halep bereikte ook Elina Svitolina de vierde ronde. De Oekraïense nummer vijf van de wereld versloeg de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA-31) met 6-4 en 7-5.

Voor een plek in de kwartfinales speelt Halep tegen de Poolse Iga Swiatek, die eerder op de dag won van Eugenie Bouchard (6-3 en 6-2). Svitolina treft de Française Caroline Garcia, die Elise Mertens uit België klopte.