Novak Djokovic heeft zich donderdag zonder moeite voor de derde ronde van Roland Garros geplaatst. Eerder op de dag ging titelkandidaat Karolína Plísková in Parijs ten onder tegen oud-winnares Jelena Ostapenko.

Djokovic was in zo'n anderhalf uur klaar met Ricardas Berankis: 6-1, 6-2 en 6-2. In twee eerdere confrontaties met de Litouwer had de nummer één van de wereld ook al geen set afgestaan en op Roland Garros is hij tot dusver ook nog zonder setverlies.

Voor een plek in de vierde ronde neemt Djokovic het op tegen Daniel Elahi Galán. De Colombiaan, die de 153e plek op de wereldranglijst bezet, is bezig aan zijn beste Grand Slam-toernooi ooit.

Djokovic jaagt op Roland Garros op zijn achttiende Grand Slam-titel. Op het gravel in Parijs was de 33-jarige Serviër alleen in 2016 de beste.

Ook Stéfanos Tsitsipás, de nummer vijf van de plaatsingslijst, bereikte simpel de derde ronde. De talentvolle Griek was met 6-1, 6-4 en 6-2 te sterk voor Pablo Cuevas uit Uruguay.

Voor Denis Shapovalov, de nummer negen van de plaatsingslijst, zit Roland Garros erop. De Canadees ging in vijf sets ten onder tegen Roberto Carballés Baena: 5-7, 7-6 (5), 3-6, 6-3 en 6-8.

Karolína Plísková werd uitgeschakeld in Parijs. (Foto: Pro Shots)

Plísková stelt teleur tegen Ostapenko

De 28-jarige Plísková pakte maar zes games tegen Ostapenko: 4-6 en 2-6. De Tsjechische kon niet leunen op haar service en maakte - net als in haar eersterondepartij - te veel fouten om de Letse aan het wankelen te brengen.

Door haar uitschakeling maakt Plísková dit jaar geen kans meer om haar eerste Grand Slam-titel te veroveren. De nummer vier van de wereld kwam op Roland Garros alleen in 2017 verder dan de derde ronde en toen haalde ze de halve finales.

De 23-jarige Ostapenko schreef het Grand Slam-toernooi in 2017 op haar naam en is na een mindere periode op de weg terug. De nummer 43 van de wereld wacht in de derde ronde een krachtmeting met Sloane Stephens of Paula Badosa.

Petra Kvitová maakte in tegenstelling tot haar landgenote Plísková geen fout in de tweede ronde. De dertigjarige Tsjechische was in twee sets te sterk voor de Italiaanse Jasmine Paolini: 6-3 en 6-3. Kvitová kreeg liefst twintig breakpoints, maar benutte er 'slechts' zes.

Sofia Kenin had een stuk meer moeite. De Australian Open-winnares richtte zich op tegen de Roemeense Ana Bogdan: 3-6, 6-3 en 6-2. Met Aryna Sabalenka en Garbiñe Muguruza bereikten ook de nummers acht en elf de derde ronde van Roland Garros.