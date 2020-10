Kiki Bertens had niet aan zien komen dat ze woensdag in haar sensationele tweederondepartij tegen Sara Errani op Roland Garros een krampaanval zou krijgen. Volgens coach Elise Tamaëla is de Westlandse gewoon fit en overwoog ze geen moment op te geven.

"Het was zo'n pittige dag dat zelfs ik vanmorgen even moest bijkomen", zegt Tamaëla op the day after in Parijs in gesprek met NU.nl. "Het gaat wel iets beter met Kiki, maar ze heeft nog wel veel spierpijn. We gaan rustig aan doen vandaag."

Zelden kwam een dag zonder tennis zo als geroepen voor de 28-jarige Bertens, die woensdag een van de meeste bizarre wedstrijden uit haar loopbaan speelde. Haar spel was bij vlagen dramatisch, maar datzelfde gold voor dat van haar tegenstandster Errani, die grote moeite had met haar opslag en meermaals onderhands serveerde.

Het foutenfestival - 54 om 63 onnodige fouten in het nadeel van Bertens - leidde tot een derde set met liefst tien breaks op een rij. De Nederlandse kreeg bovendien te maken met een krampaanval, waardoor ze bijna na elk punt even moest strekken.

Bertens wilde zelf liever niet in rolstoel

Wonderbaarlijk genoeg slaagde een zwaar emotionele Bertens erin om de wedstrijd te winnen - het werd 7-6 (5), 3-6 en 9-7 - maar ze moest door de pijn in haar armen, benen en handen in een rolstoel van de baan worden gerold.

"Kiki wilde zelf niet in de rolstoel en was liever van de baan gelopen, maar de kramp schoot er weer in toen ze opstond. Het zag er daardoor misschien een beetje apart uit", aldus Tamaëla, die benadrukt dat de krampaanval uit het niets kwam.

"Kiki is gewoon fit, dat hebben de fysieke trainingen ook aangetoond. Opgeven is dan ook nooit een optie geweest. Na de wedstrijd zei ze ook dat ze tijdens de wedstrijd niet moe was, dus de kramp kwam als een verrassing. Ik denk dat de combinatie van spanning en kou voor problemen zorgde."

Kiki Bertens werd in een rolstoel van de baan gereden. (Foto: Getty Images)

'Kritiek van Errani is erg makkelijk'

Niet alleen het bizarre wedstrijdverloop en de aftocht van Bertens, maar ook de furieuze Errani was na afloop onderwerp van gesprek in Parijs. De 33-jarige Italiaanse ergerde zich mateloos aan het gedrag van Bertens en vond dat de Nederlandse, die zo nu en dan wel naar ballen rende, een toneelstukje opvoerde.

Het was dan ook geen verrassing dat de woedende Errani na de wedstrijd weigerde om Bertens te feliciteren en van de baan stormde. De Roland Garros-finaliste van 2012 zei op haar persconferentie dat Bertens "spelletjes met haar speelde en deed alsof ze geblesseerd was".

"Tijdens de wedstrijd hoorde ik Errani al in het Italiaans schelden", zei Tamaëla over de consternatie. "Het is ook lastig om tegen iemand te spelen met kramp, maar ze had zich moeten focussen op zichzelf. Errani heeft een matchpoint gehad en had de wedstrijd kunnen beslissen. Het is wel erg makkelijk om dat op Kiki af te reageren."

Hoewel Bertens op dit moment verre van pijnvrij is, gaat ze vrijdag hoe dan ook beginnen aan haar derderondepartij tegen de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA-61). "Op die kramp na voelt ze zich fysiek prima. Kiki zal vandaag nog behandeld worden en dan gaan we wat ballen slaan. Hopelijk gaat het dan vrijdag nog beter."