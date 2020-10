Sara Errani heeft geen goed woord over voor Kiki Bertens. De Italiaanse verloor woensdag in een bizarre partij van de Wateringse, die in de slopende derde set last had van fysieke ongemakken en de baan na haar zege in een rolstoel verliet.

"Ik houd er niet van als iemand toneelspeelt", foeterde Errani na haar nederlaag op de persconferentie. "Ze verliet de baan in een rolstoel en nu gaat het weer goed met haar en zit ze in het restaurant te eten. Ik zag haar net."

Bertens won in een partij van ruim drie uur en liefst 24 breaks met 7-6 (5), 3-6 en 9-7 van de Roland Garros-finaliste van 2012. In het tweede deel van de beslissende set raakte de Nederlandse geblesseerd en liet ze zich behandelen door een fysiotherapeut.

In de twaalfde game overleefde Bertens een matchpoint, waarna ze even later terugbrak en de partij op haar vierde matchpoint wel besliste. Huilend van emotie en pijn verliet de nummer acht van de wereld de baan in een rolstoel. Haar coach Elise Tamaëla liet een uur later weten dat het weer wat beter gaat met haar pupil.

'Ik schold haar niet uit'

Errani was echter woedend op Bertens en vond dat de Zuid-Hollandse zich aanstelde. De mondiale nummer 150, die tijdens de partij behoorlijk veel moeite had met het opgooien van de bal bij haar opslag, verliet vloekend de baan en negeerde haar opponente.

"Ik houd niet van dat soort spelletjes", zei ze. "Doen alsof je geblesseerd bent en tijdens de punten over de baan rennen. Ze rende als nooit tevoren en heeft me woedend gemaakt. Ze kan ook zonder dit soort dingen geweldig spelen. En dan word ik na afloop beschuldigd van slecht gedrag omdat ik haar niet feliciteer?"

Voor de Italiaanse scheldwoorden bij het verlaten van de baan kan Errani bovendien nog een boete krijgen. "Ik schold haar niet uit. In het Italiaans zeg je zoiets in het algemeen", verklaarde ze.

Kiki Bertens verliet geëmotioneerd in een rolstoel de baan. (Foto: Getty Images)

Bertens: 'Ze kan beter naar zichzelf kijken'

Bertens nam de beschuldigingen van haar tegenstandster volwassen op. "Ze mag zeggen wat ze wil, maar het is niet leuk om te horen natuurlijk", liet ze weten op haar eigen persconferentie. "Ik snap het wel, want ze is gefrustreerd dat ze de partij heeft verloren."

"Maar ze kan beter kijken naar wat ze zelf beter had kunnen doen dan over mij te klagen", vervolgde ze. "Toen ze me net in de behandelkamer zag, zei ze niets. Ik zat daar wel drie kwartier."

Bertens liet weten dat ze het na haar overwinning op Errani bijzonder zwaar had. "Na de partij was het echt de hel. Ik had totaal geen controle meer over mijn lichaam. Overal had ik kramp."