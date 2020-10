Kiki Bertens heeft woensdag in een opzienbarende partij de derde ronde van Roland Garros bereikt. De als vijfde geplaatste Nederlandse maakte erg veel fouten tegen de Italiaanse Sara Errani, die zelf ook geen al te hoog niveau haalde, maar won uiteindelijk wel.

Op baan veertien in Parijs werd het in een partij van ruim drie uur, waarbij liefst 24 breaks vielen, 7-6 (5), 3-6 en 9-7 voor Bertens tegen de Roland Garros-finaliste van 2012.

In de slopende derde set had de Wateringse last van fysieke ongemakken en leek ze te gaan verliezen. Ze overleefde echter een matchpoint, sloeg zelf bij haar vierde kans toe en verliet de baan uiteindelijk in een rolstoel, huilend van de emotie en pijn. Een uur na de partij liet Elise Tamaëla, de coach van Bertens, weten dat het weer wat beter ging met de speelster. "Het gaat weer oké. Gelukkig speelt Kiki morgen niet. Het komt goed", aldus Tamaëla. Bertens komt waarschijnlijk vrijdag weer in actie.

Tegen Errani speelde Bertens tot haar eigen frustratie belabberd. Ze grossierde vooral in de tweede en derde set in fouten en speelde de ervaren Errani, die op vrijwel iedere bal liep, daarmee in de kaart.

Errani baarde op haar beurt vooral in de eerste twee sets opzien met een slechte service. Ze slaagde er vaak niet in de bal goed de lucht in te gooien, werd daarbij bestraft voor het nemen van te veel tijd en koos als alternatief soms voor een onderhandse opslag.

Bertens begint opnieuw ondermaats

Net als in haar eersterondepartij tegen de Oekraïense Katarina Zavatska begon Bertens woensdag al niet goed. Ze leverde haar eerste twee servicebeurten in tegen Errani, die een 3-0-voorsprong nam.

De Nederlandse nummer acht van de wereld keek niet veel later tegen een 5-2-achterstand aan en leek de set te moeten inleveren, maar richtte zich op en begon te profiteren van de bizarre service van Errani. Ze dwong een tiebreak af, waarin ze nipt de sterkste was: 7-5.

De wisselvallige Bertens - ze wisselde fraaie punten steeds vaker af met pijnlijke missers - had het ook in de tweede set zwaar tegen de energieke Errani, die iets beter begon te serveren. Een break bij een 4-3-achterstand betekende setwinst voor de Italiaanse.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om te zien hoe Kiki Bertens in een rolstoel wordt afgevoerd.

Derde set wordt slijtageslag

In het tweede deel van de derde set regende het breaks over en weer, waarbij de zichtbaar gefrustreerde Bertens geblesseerd raakte en allesbehalve fit oogde. Een fysiotherapeut moest haar tussendoor oplappen.

Bertens leek af te stevenen op een nederlaag, maar overleefde een matchpoint, plaatste bij 7-7 maar weer eens een break en sloeg op eigen service op haar vierde matchpoint toe.

Het leidde tot woede bij Errani, die vond dat Bertens zich aanstelde. Ze verliet na het beslissende punt vloekend de baan en negeerde Bertens, die later huilend in een rolstoel werd afgevoerd en in de volgende ronde tegenover Katerina Siniaková staat. De 24-jarige Tsjechische is de nummer 61 van de wereld.