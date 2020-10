Serena Williams heeft zich woensdag teruggetrokken voor haar tweederondepartij op Roland Garros. De 23-voudig Grand Slam-winnares kampt met een achillespeesblessure.

"Ik hou van spelen op gravel in Parijs en wilde hier echt een goede prestatie neerzetten, maar ik kan amper lopen. Dat is een teken dat ik moet gaan herstellen", aldus de 39-jarige Williams op een persconferentie.

Williams begon het toernooi in Parijs maandag nog met een overwinning in twee sets op haar landgenote Kristie Ahn. Ze zou woensdag tegen Tsvetana Pironkova uit Bulgarije spelen.

De Amerikaanse ging op Roland Garros voor een nieuwe kans op haar 24e Grand Slam-titel, waarmee ze recordhoudster Margaret Court zou evenaren. Ze kan pas in 2021 een nieuwe poging doen, want Roland Garros is het laatste Grand Slam-toernooi van dit jaar.

Williams pakte begin 2017 op de Australian Open haar 23e en voorlopig laatste Grand Slam-titel. Dit jaar strandde ze op dat toernooi in de derde ronde en kwam ze op de US Open tot de halve finales.

De 33-jarige Pironkova is vanwege de afmelding van Williams zeker van een plek in de derde ronde. Ze treft daarin de winnaar van het Tsjechische onderonsje tussen Barbora Strýcová en Barbora Krejcíková.