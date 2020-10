Novak Djokovic heeft dinsdag op overtuigende wijze de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De nummer één van de wereld gunde de Zweed Mikael Ymer slechts vijf games. Bij de vrouwen zorgde de pas zeventienjarige Clara Tauson voor een verrassing door Jennifer Brady uit te schakelen.

De 33-jarige Djokovic liet er geen gras over groeien tegen de elf jaar jongere Ymer (ATP-80) en besliste de wedstrijd op Court-Philippe-Chatrier na iets meer dan anderhalf uur in zijn voordeel: 6-0, 6-2 en 6-3. De Serviër plaatste liefst acht breaks, maar leverde ook twee keer zijn eigen servicegame in.

Voor een plek in de derde ronde wacht Djokovic een duel met Ricardas Berankis uit Litouwen, de nummer 66 van de wereld. Hij was in zijn eersterondepartij te sterk voor de Boliviaan Hugo Dellien: 6-1, 6-4 en 6-4.

Djokovic hoopt Roland Garros voor de tweede keer in zijn loopbaan te winnen. 'The Djoker', die het Grand Slam-toernooi op gravel alleen in 2016 op zijn naam schreef, kende een goede voorbereiding door het Masters-toernooi in Rome te winnen.

In Parijs wil Djokovic zich revancheren voor zijn bizarre uitschakeling in de achtste finales van de US Open begin september. De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar werd gediskwalificeerd toen hij de bal tegen een lijnrechter sloeg.

Stéfanos Tsitsipás voorkwam een vroege uitschakeling tegen de Spanjaard Jaume Munar. De nummer zes van de wereld verloor de eerste twee sets, maar knokte zich knap terug: 4-6, 2-6, 6-1, 6-4 en 6-4. Matteo Berrettini (ATP-8) bleef in zijn openingspartij tegen Vasek Pospisil net als Djokovic zonder setverlies: 6-3, 6-1 en 6-3.

Mikael Ymer ging letterlijk en figuurlijk onderuit tegen Novak Djokovic in de eerste ronde van Roland Garros. (Foto: Pro Shots)

Zeventienjarige Tauson schakelt Brady uit

Bij de vrouwen zorgde Tauson voor een van de grootste stunts tot dusver op Roland Garros. De pas zeventienjarige Deense was in drie sets te sterk voor de Amerikaanse Jennifer Brady, de nummer 25 van de wereld: 6-4, 3-6 en 9-7.

Qualifier Tauson is de nummer 188 van de wereld en bezig aan haar eerste Grand Slam-toernooi, terwijl Brady er onlangs nog in slaagde om de laatste vier op de US Open te bereiken. Voor een plek in de derde ronde wacht Tauson wederom een krachtmeting met een Amerikaanse en treft ze Danielle Collins, de nummer 57 van de wereld.

Karolína Plísková plaatste zich met de nodige moeite voor de tweede ronde van Roland Garros. De nummer twee van de plaatsingslijst kwam tegen Mayar Sherif terug van een 0-1-achterstand in sets: 6-7 (9), 6-2 en 6-4.

De 28-jarige Plísková, die nog nooit een Grand Slam-titel veroverde, moet waarschijnlijk ook donderdag vol aan de bak in de tweede ronde. Ze neemt het dan op tegen Jelena Ostapenko. De verrassende winnares van 2017 won op overtuigende wijze van Madison Brengle: 6-2 en 6-1.

Sofia Kenin kwam met de schrik vrij tegen de Russische Liudmila Samsonova. De Australian Open-winnares en nummer zes van de wereld stond in de beslissende derde set op een break achterstand, maar knokte zich terug: 6-4, 3-6 en 6-3.

Clara Tauson zorgde voor een stunt door Jennifer Brady uit te schakelen. (Foto: Pro Shots)