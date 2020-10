Arantxa Rus is er niet in geslaagd de tweede ronde van Roland Garros te bereiken. De Nederlandse werd maandagavond laat na een marathonpartij uitgeschakeld door het negentienjarige Franse talent Clara Burel: 7-6 (7), 6-7 (2) en 3-6.

Omdat de regen eerder op de dag het schema aardig in de war had geschopt, begon de partij veel later dan gepland. Toen Burel na 2 uur en 57 minuten haar eerste matchpoint benutte, was het al na middernacht.

Voor de 29-jarige Rus komt zo een snel einde aan haar zesde deelname aan Roland Garros. In 2012 boekte ze in Parijs haar grootste succes op een Grand Slam. Ze schopte het toen tot de vierde ronde, waarin de Estse Kaia Kanepi net te sterk was.

Rus begon op basis van de wereldranglijst als favoriet aan de partij tegen Burel. De Nederlandse staat 67e, terwijl de Française slechts de nummer 415 is. Als voormalig nummer één van de wereld bij de junioren geldt Burel wel als groot talent.

Door de uitschakeling van Rus is Kiki Bertens de enige Nederlandse die nog actief is in het enkelspel. De nummer vijf van de plaatsingslijst won maandag in drie sets van Katarina Zavatska uit Oekraïne.

Rus drukt niet door na winst eerste set

Hoewel Rus veel meer ervaring heeft met het spelen van Grand Slams, begon ze stroef aan de partij op een van de verlichte buitenbanen. Pas nadat ze een dubbele break achter was gekomen (2-5) rechtte ze haar rug en sleepte zo alsnog een tiebreak uit het vuur, die met 9-7 gewonnen werd.

Toen Rus in de tweede set meteen een break voor kwam, leek een overwinning in de maak, maar na in totaal acht breaks moest opnieuw een tiebreak uitkomst bieden. Deze keer trok Burel aan het langste eind.

In de derde set ging het tot 3-3 gelijk op, maar daarna was het Rus die haar zenuwen het minst onder controle leek te hebben. Toen ze op 3-5 voor de derde keer op rij haar service inleverde, viel na bijna drie uur spelen het doek.