Kiki Bertens heeft weer wat vertrouwen opgedaan door haar eerste zege sinds de onderbreking vanwege de coronacrisis. In de eerste ronde van Roland Garros knokte ze zich maandag na een moeizame start met 2-6, 6-2 en 6-0 langs de Oekraïense debutante Katarina Zavatska.

Bertens kende vorige week een slechte generale. Bij het WTA-toernooi van Straatsburg moest ze al in haar eerste partij (tegen Jelena Ostapenko) opgeven met een achillespeesblessure. Mede daardoor begon ze wat onzeker tegen Zavatska, die slechts 112e op de wereldranglijst staat.

"Het was heel lastig om te bewegen", reageerde de mondiale nummer acht, nadat ze de partij in het regenachtige Parijs na ruim twee uur spelen in haar voordeel had beslist. "In de eerste set kreeg ik mijn benen amper aan de praat."

"Ze begon ook erg goed en ik speelde veel te gehaast", complimenteerde ze haar tegenstandster. "Het was erg lastig om agressief te spelen en winners te slaan. In de tweede en derde set was ik geduldiger en voelden mijn benen ook veel beter aan."

Kiki Bertens had ruim twee uur nodig om Katarina Zavatska te verslaan. (Foto: ANP)

Bertens treft Errani in tweede ronde

De 28-jarige Bertens neemt het in de volgende ronde op tegen Sara Errani. De 33-jarige Italiaanse stond in 2012 in de finale van Roland Garros en haalde ook de halve eindstrijd (2013) en kwartfinales (2014 en 2015) in Parijs, maar ze is de laatste jaren weggezakt op de wereldranglijst. De routinier is de mondiale nummer 150.

Bertens beleefde in 2016 haar hoogtepunt op Roland Garros, toen ze de laatste vier haalde. In de afgelopen drie jaar strandde ze twee keer in de tweede ronde en eenmaal in de derde.

Met Arantxa Rus is er dit jaar nog een Nederlandse vrouw actief in het hoofdtoernooi. De mondiale nummer 67 treft in de eerste ronde de jonge Française Clara Burel, die een wildcard heeft gekregen.