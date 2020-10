Voor Daniil Medvedev is Roland Garros uitgelopen op een grote teleurstelling. De nummer vier van de plaatsingslijst verloor in de eerste ronde verrassend van de Hongaar Marton Fucsovic: 4-6, 6-7 (3), 6-2, 1-6. Titelverdediger Rafael Nadal boekte een simpele zege.

Medvedev liet nog maar eens zien dat gravel niet zijn favoriete ondergrond is. Ook bij zijn drie eerdere deelnames was de eerste ronde het eindstation voor de 24-jarige Rus.

De verliezend finalist van de US Open van vorig jaar leek zich na twee verloren sets toch nog terug te knokken, maar in de vierde set zakte zijn niveau weer weg. Na ruim drie uur spelen stelde Fucsovics, de nummer 63 van de wereld, de overwinning veilig.

Nadal, die jaagt op zijn dertiende titel op Roland Garros, liet zich door Egor Gerasimov niet verrassen: 6-4, 6-4 en 6-2. De Spanjaard liet eerder deze maand de US Open schieten en kon zich zo volledig focussen op zijn favoriete Grand Slam, waar hij twaalf van de afgelopen vijftien edities won.

Hoewel de 34-jarige Spanjaard geen goede generale kende bij het Masters-toernooi van Rome, waar hij al in de kwartfinales werd uitgeschakeld, kon Gerasimov hem niet aan het wankelen brengen. Alleen in de derde set kwam Nadal een break achter, maar daarna gaf hij geen game meer weg.

Gaël Monfils, de nummer acht van de plaatsingslijst, sneuvelde al in de eerste ronde. De Fransman verloor voor het handjevol supporters dat werd toegelaten met 4-6, 5-7, 6-3 en 3-6 van Alexander Bublik uit Kazachstan.

Dominic Thiem trekt na het winnen van de US Open de goed lijn door. (Foto: Pro Shots)

Thiem overtuigend langs Cilic

Dominic Thiem bereikte net als Nadal probleemloos de tweede ronde. De winnaar van de US Open was in drie sets te sterk voor Marin Cilic: 6-4, 6-3 en 6-3.

Zowel in de eerste als de derde set verloor Thiem zijn eerste opslagbeurt, maar kwam desondanks nooit echt in de problemen. De Kroatische nummer veertig van de wereld sloeg maar liefst 43 onnodige fouten.

Thiem reikte bij de afgelopen twee edities van Roland Garros tot de finale, waarin Nadal te sterk bleek. De 27-jarige Oostenrijker won eerder deze maand met de US Open de eerste Grand Slam in zijn carrière.

Serena Williams jaagt in Parijs op haar 24e Grand Slam. (Foto: Pro Shots)

Kerber meteen uitgeschakeld, Williams verder

In het vrouwentoernooi viel al in de eerste ronde het doek voor Angelique Kerber. De voormalig nummer één van de wereld, op Roland Garros als achttiende geplaatst, verloor na iets meer dan een uur spelen met 3-6 en 3-6 van Kaja Juvan uit Slovenië.

De 32-jarige Kerber won zowel de Australian Open (2016), Wimbledon (2018) en de US Open (2016), maar Roland Garros ontbreekt nog op haar erelijst. De kwartfinale (2012 en 2018) blijft voorlopig haar beste prestatie op het gravel van Parijs.

Serena Williams bereikte wel de tweede ronde. De 39-jarige Amerikaanse rekende met 7-6 (2) en 6-0 af met landgenote Kristie Ahn. Williams jaagt in Parijs op haar 24e eindzege op een Grand Slam. Daarmee zou ze het record van de Australische Margaret Court kunnen evenaren.

Markéta Vondrousová, de verliezend finaliste van vorig jaar, werd direct uitgeschakeld. De Tsjechische kwam er geen moment aan te pas tegen de Poolse Iga Swiatek: 6-1 en 6-2.

Haar finaleplaats van vorig jaar blijft zodoende voor Vondrousová een spaarzaam hoogtepunt. Bij al haar overige twaalf Grand Slam-deelnames kwam ze nooit verder dan de vierde ronde. Elf keer sneuvelde ze in de eerste of tweede ronde.

Markéta Vondrousová werd direct uitgeschakeld in Parijs. (Foto: Pro Shots)