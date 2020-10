Kiki Bertens heeft maandag met flinke moeite de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De Nederlandse nummer acht van de wereld kende een belabberde start tegen Katarina Zavatska uit Oekraïne, maar herpakte zich.

Na een partij van ruim twee uur stond er 2-6, 6-2 en 6-0 op het scorebord in het voordeel van Bertens tegen de twintigjarige Zavatska, die op de wereldranglijst de 112e plek bezet.

De voorbereiding van Bertens op Roland Garros verliep verre van ideaal. In de aanloop naar het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar kampte ze met een achillespeesblessure en haar partij tegen Zavatska werd met bijna twee uur uitgesteld wegens regen.

In de volgende ronde staat Bertens tegenover Sara Errani. De 33-jarige Italiaanse stond in 2012 in de finale van Roland Garros en haalde ook de halve eindstrijd (2013) en kwartfinales (2014 en 2015) in Parijs.

Bertens beleefde in 2016 haar hoogtepunt op Roland Garros, toen ze de laatste vier haalde. In de afgelopen drie jaar strandde ze twee keer in de tweede ronde en eenmaal in de derde.

Katarina Zavatska maakte het Kiki Bertens vooral in de eerste set erg moeilijk. (Foto: Pro Shots)

Zavatska begint met lef tegen Bertens

Bertens begon zwak aan haar partij tegen Zavatska. Ze wist zich geen raad met het spel van de jonge Oekraïense, die met lef speelde, en keek na zo'n half uur tegen een 5-1-achterstand aan.

De Wateringse richtte zich nog even op en werkte een paar setpunten weg, maar moest de set toch met 6-2 aan Zavatska laten, die op haar achtste setpoint toesloeg.

In de tweede set vielen de breaks over en weer, maar was het Bertens die het minst vaak haar service inleverde: vier om twee keer. Ze nam een 5-2-voorsprong, benutte haar eerste setpunt toe en dwong een derde set af.

In die derde set gaf het klassenverschil toch de doorslag. Bertens bleek de betere, plaatste net als in de tweede set direct een break en sloeg bij 5-0 op haar eerste matchpoint toe.