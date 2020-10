Andy Murray begrijpt niets van de manier waarop hij zondag van Stan Wawrinka verloor in de openingsronde van Roland Garros. De drievoudig Grand Slam-winnaar had niets in te brengen op het gravel van Parijs en pakte slechts zes games.

Met de nederlaag van 6-1, 6-3 en 6-2 evenaarde Murray zijn pijnlijkste verlies op een Grand Slam-toernooi. In 2014 werd het op Roland Garros eens 6-3, 6-2 en 6-1 tegen Rafael Nadal.

"Ik moet er heel hard over gaan nadenken hoe dit kan. Dit is niet iets wat ik zomaar opzij kan schuiven. Ik moet erachter komen waarom ik zo speelde", aldus een zelfkritische Murray.

De voormalig nummer één van de wereld kende belabberde statistieken met onder meer een eersteservicepercentage van slechts 36. "Dat is niet goed genoeg, en zeker niet tegen iemand als Stan."

De 33-jarige Murray is op de weg terug na lang blessureleed. Begin deze maand knokte hij zich op de US Open voor het eerst sinds 2018 naar de tweede ronde van een Grand Slam.

Wawrinka, de Roland Garros-winnaar van 2015 en de nummer zeventien van de wereld, was verrast door zijn eenvoudige zege op Murray. "We hebben in het verleden geweldige wedstrijden gespeeld. Ik verwachtte opnieuw een zware partij."

Andy Murray feliciteert Stan Wawrinka met zijn overwinning. (Foto: Pro Shots)