Kiki Bertens opent maandag de tweede dag van Roland Garros. De Wateringse speelt om 11.00 uur op Court Suzanne Lenglen haar eersterondepartij tegen de Oekraïense Katarina Zavatska.

Bertens (WTA-8) treft met Zavatska de nummer 112 van de wereld, die weinig ervaring heeft op Grand Slam-toernooien. Ze deed dit jaar wel mee aan de Australian Open en de US Open, maar werd in de eerste ronde uitgeschakeld.

Het is de vraag hoe Bertens er fysiek voor staat. Ze gaf woensdag vanwege een achillespeesblessure op tegen voormalig Roland Garros-winnares Jelena Ostapenko in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Straatsburg.

Ook Arantxa Rus (WTA-67) komt maandag in actie op Roland Garros. De Delftse maakt in de laatste partij van de dag op baan 14 haar opwachting tegen de Française Clara Burel, de mondiale nummer 415, die is toegelaten met een wildcard.

Bij de mannen staat geen enkele Nederlander in het hoofdtoernooi. Robin Haase, Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor werden allemaal uitgeschakeld in het kwalificatietoernooi en geen enkele Nederlander werd rechtstreeks toegelaten.

De openingsdag van Roland Garros werd zondag geteisterd door regen, waardoor veel wedstrijden moesten worden uitgesteld. Voordeel is wel dat Court Philippe Chatrier sinds dit jaar voorzien is van een dak.