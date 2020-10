Andy Murray is er zondag niet in geslaagd de tweede ronde van Roland Garros te halen. De drievoudig Grand Slam-winnaar was niet opgewassen tegen Stan Wawrinka. Bij de vrouwen overleefden onder anderen Simona Halep en Victoria Azarenka de openingsronde wél.

De 33-jarige Murray had geen antwoord op het spel van Wawrinka, de Roland Garros-winnaar van 2015. Na iets meer dan anderhalf uur stond er 6-1, 6-3 en 6-2 op het scorebord.

Murray is op de weg terug na lang blessureleed. De voormalig nummer één van de wereld speelde in Parijs de tiende partij sinds zijn comeback en zijn derde partij op een Grand Slam. Begin deze maand kwam hij tot de tweede ronde op de US Open.

Wawrinka, de nummer zeventien van de wereld, liet de US Open schieten en koos voor een uitgebreidere voorbereiding op het gravelseizoen. In de tweede ronde treft hij de Duitser Dominik Köpfer.

Met John Isner, Benoît Paire en Taylor Fritz bereikten ook de nummers 21, 23 en 32 van de plaatsingslijst de tweede ronde van Roland Garros. De als elfde geplaatste David Goffin ging onderuit tegen de Italiaan Jan Sinner: 7-5, 6-0 en 6-3.

Alexander Zverev, nummer zes van de plaatsingslijst, won in drie sets van de Oostenrijkse debutant Dennis Novak. Het werd 7-5, 6-2 en 6-4.

Andy Murray kon het Stan Wawrinka niet moeilijk maken. (Foto: Pro Shots)

Probleemloze zege Halep en Azarenka

De 29-jarige Halep kwam tegen Sara Sorribes Tormo in de eerste set op een 1-3-achterstand, maar verloor daarna nog maar één game: 6-4 en 6-0. De toernooiwinnares van 2018 is in Parijs als eerste geplaatst, omdat Ashleigh Barty niet meedoet vanwege de coronacrisis.

Azarenka, die twee weken geleden nog de US Open-finale verloor van Naomi Osaka, had 63 minuten nodig om af te rekenen met Danka Kovinic, de nummer 73 van de wereld: 6-1 en 6-2. Azarenka is bezig met een opmars en staat nu veertiende op de wereldranglijst.

Ook de geplaatste speelsters Elise Mertens, Maria Sakkari, Yulia Putintseva en Ekaterina Alexandrova bereikten de tweede ronde. Voor Venus Williams viel het doek: ze verloor met 6-4 en 6-4 van Anna Karolína Schmiedlová.

Kiki Bertens en Arantxa Rus, de enige Nederlanders in het hoofdtoernooi op Roland Garros, komen maandag in actie in de eerste ronde. Bertens speelt tegen de Oekraïense Katarina Zavatska, de nummer 112 van de wereld. Rus treft met de Française Clara Burel de nummer 415 van de wereldranglijst.

Simona Halep bereikte de tweede ronde zonder problemen. (Foto: Pro Shots)