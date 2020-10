Demi Schuurs heeft zaterdag samen met de Amerikaanse Nicole Melichar de dubbeltitel op het WTA-toernooi in Straatsburg veroverd. De Nederlandse boekte op het Franse gravel haar tweede toernooizege van dit seizoen.

Schuurs en Melichar, als eerste geplaatst in Straatsburg, waren in de finale in twee sets te sterk voor de Amerikaanse Hayley Carter en de Braziliaanse Luisa Stefani: 6-4 en 6-3.

Eind vorige maand schreef de 27-jarige Schuurs ook al het toernooi van Cincinnati, dat vanwege de coronapandemie naar New York werd verplaatst, op haar naam. Ze pakte de titel toen met de Tsjechische Kveta Peschke.

In totaal heeft de Limburgse nu twaalf toernooizeges in het dubbelspel op haar palmares. Ze triomfeerde eerder ook bij onder meer de Libéma Open, het grastoernooi in Rosmalen.

Schuurs bereidde zich in Straatsburg voor op Roland Garros, dat zondag van start gaat. Bij het Grand Slam-toernooi in Parijs speelt ze samen met Peschke. Het is nog onbekend wie de tegenstanders van het als zevende gerangschikte duo zijn in de eerste ronde.