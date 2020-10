Rafael Nadal maakt zich zorgen over de omstandigheden op Roland Garros. De twaalfvoudig winnaar van het Grand Slam-toernooi vindt het behoorlijk koud in Parijs en denkt dat hij door de nieuwe tennisballen in het nadeel is.

Normaal gesproken begint Roland Garros in mei, maar door de coronacrisis werd het toernooi naar het najaar verplaatst. Zaterdag wordt het in de Franse hoofdstad niet veel warmer dan 13 graden en voor de komende dagen is er regen voorspeld.

"Het is hier erg koud en dat maakt het voor iedereen moeilijk", zei de 34-jarige Nadal vrijdag op zijn persconferentie. "De omstandigheden zijn eigenlijk wat te extreem om een toernooi in de buitenlucht te spelen. Voor mij is het moeilijker dan ooit."

Een van de heikele punten voor Nadal is de beslissing van de organisatie om de tennisballen van Babolat in te ruilen voor Wilson-ballen. Meerdere spelers klaagden na hun eerste trainingssessies dat de ballen niet goed van de grond komen, wat betekent dat topspin - een van de wapens van Nadal - minder effectief zal zijn.

'Deze ballen zijn niet geschikt voor gravel'

De Spanjaard snapt dan ook niet dat de organisatie voor Wilson als merk heeft gekozen. "In het warme Mallorca waren deze ballen ook al zo zwaar en traag, dus eerlijk gezegd denk ik gewoon niet dat ze geschikt zijn voor wedstrijden op gravel. Dit maakt het allemaal wat moeilijker, maar ik accepteer de uitdaging", aldus Nadal.

De negentienvoudig Grand Slam-winnaar, die de laatste drie edities van Roland Garros won, kende al geen geweldige voorbereiding op zijn favoriete toernooi. Nadal speelde bijna twee weken geleden in Rome zijn eerste ATP-toernooi sinds februari en werd verrassend in de kwartfinales uitgeschakeld door Diego Schwartzman.

Roland Garros gaat zondag van start en duurt tot en met 11 oktober. Titelverdediger Nadal begint zijn toernooi tegen Egor Gerasimov uit Belarus (wat we voorheen Wit-Rusland noemden), de nummer 83 van de wereld.