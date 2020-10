Fernando Verdasco is woedend op de organisatie van Roland Garros. De Spanjaard mag niet meedoen aan het Grand Slam-toernooi in Parijs, omdat hij eerder deze week bij aankomst in de Franse hoofdstad positief testte op het coronavirus.

Volgens Verdasco klopt er niets van de uitslag van zijn test. De nummer 58 van de wereld liet zich op eigen initiatief nog tweemaal controleren en dat leverde beide keren een negatieve uitslag op.

"Ik ben heel gefrustreerd en verontwaardigd", schrijft Verdasco in een verklaring op Twitter. "De organisatie van Roland Garros heeft me het recht ontnomen mee te doen aan dit belangrijke toernooi zonder me een kans te geven met een tweede test aan te tonen dat de uitslag van de eerste test fout kan zijn."

Verdasco raakte vorige maand besmet met het coronavirus, maar hij vertoonde geen symptomen. Nadat hij enkele dagen in isolatie verbleef, keerde hij na twee negatieve tests terug op de tennisbaan.

De afgelopen weken testte de voormalig nummer zeven van de wereld ook negatief bij de toernooien in Rome en Hamburg. In Parijs kreeg hij dus wel weer een positieve uitslag, waarna de organisatie van Roland Garros hem onmiddellijk uit het toernooi zette.

Verdasco kwam op Roland Garros nooit verder dan de vierde ronde. Wel haalde de 36-jarige Madrileen in 2009 de halve finales van de Australian Open en heeft hij zeven ATP-titels op zijn erelijst staan.

Ook Dzumhur werd uit toernooi gezet

Eerder deze week werd de Bosniër Damir Dzumhur ook al boos op de organisatie van Roland Garros. De mondiale nummer 114 mag niet in actie komen in Parijs, omdat zijn coach positief werd getest op het coronavirus. Een tweede test leverde echter een negatief resultaat op.

De 124e editie van Roland Garros begint komende zondag en eindigt op 11 oktober met de finale bij de mannen. Het toernooi stond oorspronkelijk in mei en juni gepland, maar werd verplaatst vanwege de coronacrisis. In het mannentoernooi zijn voor het eerst sinds 2009 geen Nederlanders actief. Kiki Bertens en Arantxa Rus komen in actie bij de vrouwen.