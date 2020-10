Bijna anderhalf jaar nadat ze op Roland Garros tot titelfavoriet werd gebombardeerd, begint Kiki Bertens als underdog aan het Grand Slam-toernooi in Parijs. Na een dramatische voorbereiding verwacht vrijwel niemand dat de Nederlandse de komende weken serieus mee gaat doen om de titel. "Maar als ze haar zelfvertrouwen terugkrijgt, kan het lopen als een trein."

De derde set is vijf games oud als Bertens in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Straatsburg na een onnodige fout twee breakpoints moet toestaan aan Jelena Ostapenko. De moegestreden Nederlandse is er even helemaal klaar mee, gaat hurkend naar het Franse gravel en besluit alle frustraties van zich af te schreeuwen.

Even later gooit Bertens de handdoek in de ring vanwege een achillespeesblessure, maar het was de harde gil die eigenlijk het hele verhaal van haar voorbereiding vertelde. Nadat ze zich onlangs in Rome bij haar eerste WTA-wedstrijd sinds februari liet verrassen door Polona Hercog, bleef ze deze week ook in Straatsburg zonder zege. En dat in de aanloop naar haar hoofddoel van 2020.

"Bertens zal balen dat ze zo weinig ritme op heeft kunnen doen, maar het is wel gunstig dat er nu minder druk op haar schouders ligt", zegt oud-tennisster en commentator Kristie Boogert over haar kansen op Roland Garros. "Vorig jaar vond ik het al een beetje link hoe de media op haar doken als favoriet. Nu kan ze in ieder geval in de underdogrol kruipen en die ligt haar goed."

"De eerste ronde wordt direct heel erg belangrijk voor Bertens. Als ze in het toernooi groeit en haar zelfvertrouwen terugkrijgt, kan het opeens gaan lopen als een trein. We hebben wel vaker wedstrijden gezien waarin alles goed ging bij Bertens dankzij dat zelfvertrouwen. Maar het is wel een dun lijntje dat kan knappen."

Kiki Bertens speelde slechts twee singlewedstrijden in de aanloop naar Roland Garros. (Foto: Getty Images)

'De vraag is hoe gemotiveerd ze is'

De underdogrol, het beperkte aantal toeschouwers in Parijs en de ondergrond zijn weliswaar allemaal in het voordeel van de als vijfde geplaatste Bertens, maar ze toonde de laatste weken bovenal aan dat ze na al die wedstrijdloze maanden nog zoekende is. Vooral in Rome lieten haar timing en voetenwerk te wensen over en het spel van de nummer acht van de wereld straalt nog geen vertrouwen uit.

"Het ziet er op dit moment niet goed uit voor Bertens, maar ze is niet de enige die door deze verschrikkelijke tijd geen ritme heeft kunnen opbouwen", zegt Martin Verkerk, die in 2003 de finale van Roland Garros haalde. "Op de US Open zag ik bij het vrouwentennis veel rommelige wedstrijden en verrassende uitslagen."

"Bertens moet puur op ervaring de eerste rondes kunnen overleven, maar het is ook de vraag hoe graag ze het wil. Onder Raemon Sluiter (haar vorige coach, red.) vond ik haar altijd heel gemotiveerd overkomen en dat lijkt nu wat minder. Alsof ze last heeft van de andere werkwijze. Maar dat neemt niet weg dat ik Bertens nog altijd een waanzinnig goede speelster vind."

Kiki Bertens bereikte in 2016 de halve finales op Roland Garros, nog altijd haar beste prestatie in Parijs. (Foto: Pro Shots)

'Ook zonder goede voorbereiding kan je een Grand Slam winnen'

Het verlangen naar revanche zal mogelijk ook een rol spelen bij Bertens, die vorig jaar als favoriet in de tweede ronde ziek moest opgeven. In 2016 liet de kopvrouw van het Nederlandse tennis al zien dat ze redelijk uit het niets de halve finales van Roland Garros kan halen.

"Ook zonder een goede voorbereiding kan je een Grand Slam winnen", stelt de 46-jarige Boogert. "Roger Federer pakte in 2017 ook de Australian Open-titel nadat hij maanden niet in actie was gekomen, al kan je hem natuurlijk niet vergelijken met Bertens. Met haar status als toptienspeelster en gravelspecialiste moet je Bertens gewoon tot de kanshebbers rekenen."

Verkerk vindt het lastig om een voorspelling los te laten bij de vrouwen. "Simona Halep is geweldig en Serena Williams moet je nooit uitsluiten, maar voor de rest is het heel onvoorspelbaar. Hopelijk kan Bertens toch opleven en wie zal het zeggen; misschien staat ze over twee weken dan wel met die beker in de hand."

Roland Garros gaat zondag van start in Parijs. Bertens begint met een partij tegen de Oekraïense Katarina Zavatska, de nummer 112 van de wereld. Arantxa Rus is de enige andere Nederlander in het hoofdtoernooi en zij neemt het in de eerste ronde op tegen thuisspeelster Clara Burel (WTA-415), die meedoet op basis van een wildcard.