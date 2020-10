Richèl Hogenkamp is er vrijdag niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van Roland Garros te halen. De Nederlandse verloor in de laatste kwalificatieronde van Irina Maria Bara.

De 28-jarige Hogenkamp was in ruim anderhalf uur niet opgewassen tegen de drie jaar jongere Roemeense. Bara, de nummer 142 van de wereld, trok met 6-2 en 7-6 (4) aan het langste eind.

Hogenkamp (WTA-221) had nog één zege nodig om het hoofdtoernooi van Roland Garros te bereiken. De Doetinchemse maakte in de eerste set tegen Bara nog wel een break ongedaan (3-2), maar leverde vervolgens twee keer haar opslag in.

In de tweede set vielen er zes breaks (drie aan beide kanten) en werkte Hogenkamp op 5-4 nog een matchpoint weg. Ze kreeg vervolgens bij 5-6 een setpunt, maar wist dat niet te benutten. In de tiebreak sloeg Bara wel toe bij haar tweede matchpoint.

Hogenkamp slaagde er in 2017 en 2018 wel in om het hoofdtoernooi van Roland Garros te halen. Drie jaar geleden bereikte ze zelfs de tweede ronde.

Kiki Bertens en Arantxa Rus zijn de enige Nederlanders die meedoen aan het hoofdtoernooi. Bertens speelt in de eerste ronde tegen Katarina Zavatska en Rus treft Clara Burel. Roland Garros gaat zondag van start en duurt tot en met 11 oktober.