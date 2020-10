De organisatie van Roland Garros mag nog maar duizend mensen per dag toelaten, zo heeft de Franse premier Jean Castex donderdagavond bevestigd. Dat zijn er vierduizend minder dan gepland.

De Franse regering heeft die beslissing genomen vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in het land. Frankrijk is een van de zwaarst getroffen Europese landen.

Minister Olivier Véran van Volksgezondheid en Sociale Zaken kondigde woensdag al aan dat er vanaf maandag nog maximaal duizend mensen per dag welkom zijn bij grote sportevenementen, maar het was onduidelijk of dat ook voor Roland Garros zou gelden. Het Grand Slam-toernooi in Parijs begint namelijk zondag al.

"Voor Roland Garros gelden dezelfde regels als op andere plekken. We gaan van vijfduizend naar duizend mensen per dag", bevestigde premier Castex donderdag. Tot die duizend mensen behoren niet alleen toeschouwers, maar ook spelers, de staf en leden van de organisatie.

Roland Garros hoopte begin juli nog 50 tot 60 procent van de totale capaciteit te kunnen benutten, maar in de loop der tijd werd duidelijk dat dit plan niet haalbaar is. Bij de US Open in New York was onlangs helemaal geen publiek welkom.

De Nederlandse eer op Roland Garros wordt verdedigd door Kiki Bertens en Arantxa Rus. Richèl Hogenkamp hoopt via het kwalificatietoernooi nog het hoofdtoernooi te bereiken in Parijs.