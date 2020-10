Kiki Bertens neemt het in de eerste ronde van Roland Garros op tegen de Oekraïense Katarina Zavatska. Arantxa Rus begint het Grand Slam-toernooi in Parijs tegen de Française Clara Burel, zo heeft de loting donderdag uitgewezen.

Met de twintigjarige Zavatska treft Bertens de nummer 112 van de wereld, die weinig ervaring heeft op Grand Slam-toernooien. Ze deed dit jaar wel mee aan de Australian Open en de US Open, maar werd in de eerste ronde uitgeschakeld.

Bertens kende verre van een ideale voorbereiding op Roland Garros. De nummer acht van de wereld speelde vorige week in Rome haar eerste officiële wedstrijd in zeven maanden, maar ging direct onderuit op het Italiaanse gravel en besloot vervolgens een wildcard te accepteren voor het WTA-toernooi in Straatsburg.

In de tweede ronde van dat graveltoernooi leek Bertens woensdag te winnen van voormalig Roland Garros-winnares Jelena Ostapenko, maar de Westlandse verspeelde haar voorsprong en gaf in de derde set op vanwege een achillespeesblessure. Ze is normaal gesproken wel op tijd fit voor Roland Garros.

Naast Bertens, die bij het bereiken van de kwartfinales topfavoriet Simona Halep kan treffen, wordt Nederland in het enkelspel vertegenwoordigd door Rus. De nummer 67 van de wereld treft met de pas negentienjarige Burel de nummer 415 van de wereld, die met een wildcard mee mag doen in Parijs.

Kiki Bertens kende geen ideale voorbereiding op Roland Garros. (Foto: Pro Shots)

Murray treft Wawrinka in de eerste ronde

Bij de mannen zullen de meeste ogen gericht zijn op Andy Murray en Stan Wawrinka, die elkaar direct treffen in de eerste ronde. De Schotse nummer 111 van de wereld kreeg een wildcard voor Roland Garros, het toernooi dat de als zestiende geplaatste Wawrinka in 2015 won.

Titelverdediger Nadal begint de jacht op zijn dertiende eindzege op Roland Garros met een partij tegen Egor Gerasimov uit Belarus. De Spanjaard speelde vorige week in Rome zijn eerste officiële wedstrijd in februari, maar strandde al verrassend in de kwartfinales.

Roland Garros gaat zondag van start en duurt tot en met 11 oktober. Bij de mannen doen er geen Nederlanders mee; Robin Haase, Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor strandden allemaal in het kwalificatietoernooi.