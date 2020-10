Richèl Hogenkamp heeft donderdag de derde en beslissende kwalificatieronde van Roland Garros bereikt. De Nederlandse rekende op het Franse gravel in drie sets af met Rebecca Sramková.

De 28-jarige Hogenkamp kwam laat op gang, maar overtuigde in de laatste twee sets en trok na ruim anderhalf uur aan het langste eind: 4-6, 6-1 en 6-1. De nummer 221 van de wereld kreeg in totaal liefst achttien breakpoints, waarvan ze er negen benutte.

In de strijd om een plek in het hoofdschema wacht Hogenkamp een krachtmeting met Irina Bara, de nummer 142 van de wereld. De Roemeense verloor in haar eerste twee partijen in het kwalificatietoernooi nog geen set.

Hogenkamp, die dinsdag bij haar eerste optreden te sterk was voor de Slowaakse Kristína Kucová, kan voor de tiende keer in haar loopbaan het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi bereiken. Ze kwam op de vier grote toernooien nooit verder dan de tweede ronde.

Voor Lesley Pattinama-Kerkhove hield het kwalificatietoernooi in de tweede ronde op. De nummer 177 van de wereld pakte maar vier games tegen de Tsjechische Tereza Martincová: 2-6 en 2-6.

Bibiane Schoofs en Indy de Vroome werden al in de eerste ronde uitgeschakeld. Kiki Bertens en Arantxa Rus zijn rechtstreeks geplaatst voor Roland Garros, dat zondag begint in Parijs en tot en met 11 oktober duurt. Bij de mannen schitteren de Nederlanders door afwezigheid.