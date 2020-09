Kiki Bertens heeft woensdag geblesseerd moeten opgeven in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Straatsburg. De Nederlandse, die haar eerste wedstrijd speelde op het Franse gravel, gooide in de derde set de handdoek in de ring tegen Jelena Ostapenko.

De 28-jarige Bertens leek op weg naar een snelle overwinning op de Letse nummer 43 van de wereld, maar ze zakte ver terug in de wedstrijd. Bij een stand van 6-2, 4-6 en 2-4 riep de Westlandse een dokter op de baan vanwege een achillespeesblessure en besloot ze, vier dagen voor de start van Roland Garros, op te geven.

"Het is dezelfde blessure die weer opspeelt, ze kon zich niet meer goed afzetten", zegt haar coach Elise Tamaëla tegen NU.nl. "We hopen dat ze op tijd hersteld is voor Roland Garros, maar dat verwacht ik wel. Kiki moet donderdag 24 uur in isolatie, dus dan krijgt haar voet in ieder geval rust. Vanaf vrijdag kijken we weer hoe het gaat."

Vorige week maakte Bertens na zeven maanden haar officiële rentree op het graveltoernooi van Rome, maar door een gebrek aan wedstrijdritme bleef ze in de Italiaanse hoofdstad ver verwijderd van haar gebruikelijke niveau. Ze ging in haar eerste partij direct ten onder tegen de Sloveense Polona Hercog.

Vanwege haar vroege uitschakeling in Rome besloot Bertens een wildcard te accepteren voor het toernooi in Straatsburg, zodat ze meer ritme en vertrouwen op kan doen voor Roland Garros. Door haar opgave is de nummer acht van de wereld ook in Frankrijk echter al na één partij klaar.

Als ze al fit genoeg is om mee te doen aan Roland Garros, zal Bertens door een gebrek aan wedstrijdritme dus hoe dan ook niet in topvorm aan het Grand Slam-toernooi beginnen. De kopvrouw van het Nederlandse tennis, die in 2016 de halve finales haalde in Parijs, moest vorig jaar in de tweede ronde ziek opgeven.

Kiki Bertens gaf geblesseerd op in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Straatsburg. (Foto: Pro Shots)

Bertens stevende af op zege tegen Ostapenko

Aan het begin van de partij zag het er nog allemaal een stuk zonniger uit voor Bertens. Waar ze vorige week in Rome geen schim van zichzelf was, liet ze zich tegen Ostapenko in de eerste set van een betere kant zien. De Roland Garros-winnares van 2017 maakte bovendien veel te veel onnodige fouten, waardoor de Bertens op 1-1 een love break kon plaatsen.

Zo nu en dan imponeerde Ostapenko met harde slagen, maar haar risicovolle spel speelde haar in Straatsburg parten. Door een reeks fouten verloor ze op 4-2 wederom haar servicegame, waarna Bertens de set met een love game besliste. In het tweede bedrijf was het bij beide speelsters wisselvalligheid troef, want de eerste twee games eindigden in een break.

Op 2-2 maakte Bertens alsnog het verschil met een break en op 4-2 kreeg ze zelfs drie kansen om de servicegame van Ostapenko te pakken, maar dat verzuimde ze. Het bleek de ommekeer in de wedstrijd, want Bertens begon meer fouten te maken en moest de tweede set door twee achtereenvolgende breaks aan Ostapenko laten.

In de beslissende derde set deelde Bertens direct de eerste tik uit door de servicegame van haar Letse opponente te winnen, maar die voorsprong gaf ze snel weer uit handen. De frustraties liepen duidelijk op bij Bertens, die op 2-3 voor de vijfde keer in de wedstrijd haar servicegame én de controle in de wedstrijd verloor.

Tot dat moment leek het er overigens niet op dat Bertens met fysieke klachten kampte, maar ze liet uit het niets toch een dokter de baan op komen. De kopvrouw van het Nederlandse tennis maakte direct duidelijk dat ze niet door kon spelen en liep vier dagen voor de start van Roland Garros ontredderd de baan af.