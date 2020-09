Robin Haase is er niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor Roland Garros. De 33-jarige Nederlander verloor woensdag in de tweede kwalificatieronde van Pedro Martínez (6-4 en 6-4) en mist daardoor voor het eerst sinds 2009 het belangrijkste graveltoernooi van het jaar. Ook Botic van de Zandschulp strandde in de kwalificaties.

Haase is inmiddels afgezakt tot de 173e plaats op de wereldranglijst en daardoor veroordeeld tot het spelen van kwalificaties om toegang te krijgen tot de grote toernooien.

In de eerste ronde in Parijs had Haase nog zonder problemen gewonnen van de Portugees João Domingues. Tegen Martínez, die 68 plaatsen hoger staat dan Haase, kreeg de Nederlander in de tweede game nog wel het eerste breekpunt van de partij. Dat verzuimde hij te benutten, waarna hij in de vijfde game zelf gebroken werd.

Die break wist Haase in de achtste game te repareren, maar direct daarna leverde hij wederom zijn opslag in. De 23-jarige Martínez serveerde de set vervolgens zonder problemen uit.

In de tweede set kwam Haase snel twee breaks achter. Eén daarvan wist hij nog ongedaan te maken, maar verder liet Martínez het niet komen. Na een uur en drie kwartier moest Haase zijn tegenstander feliciteren.

Robin Haase speelt voor het eerst sinds 2009 niet op Roland Garros. (Foto: Getty Images)

Zeldzaam jaar zonder Grand Slam-deelname voor Haase

Door de nederlaag komt Haase voor het eerst sinds 2009 op geen enkel Grand Slam-toernooi uit in het enkelspel. Dat jaar speelde Haase zelfs geen enkel toernooi vanwege een zware knieblessure.

Eerder dit jaar was Haase ook afwezig op de Australian Open en de US Open, terwijl Wimbledon vanwege de coronacrisis volledig werd afgelast. Vanwege de pandemie was er in New York geen kwalificatietoernooi.

Sinds hij de US Open van 2010 miste, was Haase tot en met 2019 alle 36 Grand Slams op rij aanwezig. Zijn beste prestatie in die periode was de derde ronde op de Australian Open en Wimbledon (beiden 2011).

Eind augustus werd Haase door Tallon Griekspoor gepasseerd op de wereldranglijst, waardoor hij na vijf jaar niet meer de hoogst genoteerde Nederlandse man is.

Ook Botic van de Zandschulp werd in de tweede kwalificatieronde van Roland Garros uitgeschakeld. (Foto: Pro Shots)

Ook Van de Zandschulp ten onder

Ook Van de Zandschulp wist het hoofdtoernooi van Roland Garros niet te bereiken. De 24-jarige Veenendaler verloor in de tweede kwalificatieronde in twee sets van de Brit Liam Broady, de nummer 206 van de wereldranglijst: 7-6 (5). 7-6 (8).

Van de Zandschulp, de mondiale nummer 165, hield in de eerste set gelijke tred met Broady, waardoor via een tiebreak een beslissing moest komen. Uiteindelijk bleek de Brit als beste de zenuwen in bedwang te houden.

Ook de tweede set draaide uit op een tiebreak nadat Van de Zandschulp zijn break voorsprong bij 4-5 niet wist te verzilveren. In het tweede naspel kreeg de Utrechter drie setpunten, maar hij wist ze niet te benutten, waarna Broady wel toesloeg op zijn eerste matchpoint.