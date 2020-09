Lesley Pattinama-Kerkhove en Richèl Hogenkamp hebben dinsdag zonder setverlies de tweede kwalificatieronde van Roland Garros bereikt. Voor Bibiane Schoofs en Indy de Vroome was de eerste ronde het eindstation in Parijs.

Pattinama-Kerkhove had anderhalf uur nodig om Yanina Wickmayer (WTA-154) te verslaan op het Franse gravel: 6-4 en 7-5. De Nederlandse nummer 177 van de wereld sloeg een stuk minder winners dan de Belgische, maar ging effectiever met haar breakkansen om.

Door haar overwinning blijft Pattinama-Kerkhove in de race om voor de derde keer in haar loopbaan het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi te halen. Zowel op de US Open van 2017 als vorig jaar op Wimbledon werd ze al in de eerste ronde uitgeschakeld.

In de strijd om een plek in de derde en beslissende kwalificatieronde wacht de 28-jarige Pattinama-Kerkhove een partij tegen de als vierde geplaatste Tsjechische Tereza Martincová of de Russische Valeria Savinykh.

Hogenkamp maakte in de eerste ronde korte metten met de Slowaakse Kristína Kucová. De 28-jarige Doetinchemse had iets meer dan een uur nodig om de nummer 139 van de wereld te verslaan: 6-1 en 6-3. Hogenkamp, die 82 plekken lager op de WTA-ranking staat, haalde al negen keer het hoofdschema van een Grand Slam.

Richèl Hogenkamp hoopt voor de tiende keer mee te doen aan een Grand Slam-toernooi. (Foto: Pro Shots)

Schoofs strandt in eerste ronde

Voor Schoofs en De Vroome hield de jacht op een plek in het hoofdtoernooi van Roland Garros al in de eerste ronde op. De 32-jarige Schoofs, nummer 196 van de wereldranglijst, moest na drie sets haar meerdere erkennen in de Servische Natalija Kostic, de mondiale nummer 202: 2-6, 7-5 en 3-6.

De 24-jarige De Vroome kreeg in de eerste set twee setpunten, maar verloor toch met 7-6 (6) en 6-4 van de Amerikaanse Ann Li, die 110e staat op de wereldranglijst. De Vroome staat 194e en speelde nog nooit in het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi.

Kiki Bertens en Arantxa Rus zijn de enige Nederlanders die rechtstreeks zijn geplaatst voor het hoofdschema. Het kwalificatietoernooi van Roland Garros duurt nog tot en met zaterdag. Het hoofdtoernooi gaat een dag later van start en duurt tot en met zondag 11 oktober. Bij de vrouwen ontbreekt titelverdedigster Ashleigh Barty, die vanwege de coronapandemie een punt achter haar seizoen heeft gezet.