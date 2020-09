Novak Djokovic is na het veroveren van de titel op het Masters-toernooi van Rome hoopvol over zijn kansen op Roland Garros. De Serviër schuift Rafael Nadal vanzelfsprekend naar voren als titelfavoriet, maar denkt dat de Spanjaard niet onverslaanbaar is in Parijs.

Waar Djokovic in Rome de finale haalde en het toernooi won, strandde Nadal zaterdag al verrassend in de kwartfinales. De ervaren Spanjaard, die voor het eerst sinds februari een ATP-wedstrijd speelde, verloor op zijn favoriete ondergrond van verliezend finalist Diego Schwartzman.

"Diego heeft aangetoond dat Nadal te verslaan is op gravel", zei Djokovic maandagavond na zijn gewonnen finale. "De omstandigheden waren niet in het voordeel van Nadal, maar dat zou in Parijs ook zo kunnen zijn. Nadal is de topfavoriet, maar er zijn spelers die op Roland Garros van hem kunnen winnen."

Toch realiseert ook Djokovic dat hij minder kans maakt dan Nadal, die het Grand Slam-toernooi in Parijs al twaalf keer won. "Ik denk dat er nog steeds heel veel mensen zullen beamen dat hij de absolute topfavoriet is. Als je kijkt naar de resultaten die Nadal in het verleden heeft neergezet in Parijs, kan je daar niemand boven zetten."

Novak Djokovic won het Masters-toernooi van Rome. (Foto: Pro Shots)

'Heb het nodige vertrouwen opgedaan'

De 33-jarige Djokovic pakte afgelopen week in Rome de draad weer op na zijn bizarre uitschakeling op de US Open begin september. De nummer één van de wereld sloeg in de achtste finales een bal tegen de lijnrechter en werd gediskwalificeerd.

Op de US Open na won Djokovic dit seizoen tot dusver alle toernooien waar hij aan meedeed - ATP Cup met Servië, de Australian Open, het hardcourttoernooi van Dubai en de Masters-toernooien van Cincinnati en Rome - en dus aast hij straks in Parijs op de tweede Roland Garros-titel uit zijn loopbaan.

"Ik kan moeilijk hopen dat 'Rafa' niet in de finale zal staan", zei Djokovic lachend. "Ik moet hopen dat ik zelf de eindstrijd haal en kan strijden voor de titel. Het gevoel is goed en in Rome heb ik het nodige vertrouwen opgedaan dat nodig is voor een Grand Slam-toernooi."

Roland Garros begint op zondag 27 september. Nadal won de laatste drie edities van het grootste graveltoernooi van het jaar, terwijl Djokovic alleen in 2016 zegevierde in Parijs. Roger Federer is herstellende van een knieoperatie en doet niet mee.