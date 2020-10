Novak Djokovic heeft maandag voor de vijfde keer in zijn loopbaan het Masters-toernooi van Rome gewonnen. De nummer één van de wereld was in de finale te sterk voor Diego Schwartzman. Eerder op de dag ging de winst bij de vrouwen naar Simona Halep.

Op het Italiaanse gravel was Djokovic een maatje te groot voor Schwartzman, de Argentijnse nummer vijftien van de wereld. Het werd 7-5 en 6-3 voor de Serviër, die zijn 36e Masters-toernooi won en daarmee recordhouder is. Rafael Nadal staat op 35 titels.

Djokovic moest even warmdraaien in de finale, want hij kwam met 3-0 achter. Hij herstelde zich echter snel en plaatste bij een 6-5 voorsprong de beslissende break. In de tweede set had hij het initiatief en sloeg hij op zijn derde matchpoint toe.

De Serviër won het toernooi van Rome eerder in 2008, 2011, 2014 en 2015. In 2009, 2012, 2016, 2017 en vorig jaar was hij verliezend finalist in de Italiaanse hoofdstad.

Djokovic speelde zijn eerste toernooi sinds hij eerder deze maand werd gediskwalificeerd op de US Open. Hij werd in New York bestraft nadat hij in zijn achtstefinalepartij gefrustreerd een bal wegsloeg en daarbij een lijnrechter raakte.

Donkere wolken pakten zich samen tijdens de finale tussen Novak Djokovic en Diego Schwartzman. (Foto: Pro Shots)

Derde toernooizege voor Halep

Simona Halep profiteerde eerder op de dag van de opgave van Karolína Plísková, die de strijd na 32 minuten wegens een rugblessure staakte bij een kansloze achterstand van 6-0 en 2-1.

In Rome boekte Halep haar derde toernooizege van dit jaar. Eerder was ze al de beste in Praag en Dubai. De Roemeense verloor pas twee partijen in 2020: de halve finale van de Australian Open en de tweede ronde in Adelaide.

Djokovic, Halep en veel andere (top)spelers bereidden zich in Rome voor op Roland Garros, dat zondag begint. Djokovic won het Franse Grand Slam-toernooi in 2016, Halep was er twee jaar geleden de beste.

Simona Halep met de trofee in Rome. (Foto: Pro Shots)