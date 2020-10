Robin Haase en Botic van de Zandschulp hebben maandag de tweede ronde van het kwalificatietoernooi op Roland Garros bereikt. Tallon Griekspoor werd wel uitgeschakeld.

De 33-jarige Haase had iets meer dan anderhalf uur nodig om af te rekenen met João Domingues, de nummer 159 van de wereld: 6-1 en 7-5. Haase (ATP-171) sloeg 39 winners en incasseerde geen enkele break.

In de tweede kwalificatieronde wacht Haase een krachtmeting met de als tweede geplaatste Spanjaard Pedro Martínez (ATP-109) of de Duitser Daniel Masur (ATP-250). Hij moet daarna nog een wedstrijd winnen om het hoofdtoernooi te bereiken.

Haase deed in zijn loopbaan al elf keer mee aan het hoofdtoernooi van Roland Garros, maar kwam nooit verder dan de tweede ronde. De laatste keer dat hij afwezig was op het Grand Slam-toernooi in Parijs was in 2009.

Van de Zandschulp blijft ook zonder setverlies

Ook Botic van de Zandschulp overleefde de eerste ronde. De Veenendaler verloor geen set tegen de Italiaan Paolo Lorenzi: 7-6 (5) en 6-3. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen Liam Broady of Nicola Kuhn.

Tallon Griekspoor bleek in de eerste ronde niet opgewassen tegen Daniel Altmaier. Met 6-1 en 6-3 trok de Duitser aan het langste eind.

Vijf spelers geweerd wegens coronabesmettingen

Voor vijf niet bij naam genoemde spelers hield het kwalificatietoernooi al op zonder een wedstrijd gespeeld te hebben. Twee spelers testten positief op het coronavirus en drie spelers zijn in contact geweest met een besmette coach. Het vijftal werd zondagavond dan ook uitgesloten van deelname.

Het hoofdtoernooi van Roland Garros begint komende zondag. Kiki Bertens en Arantxa Rus zijn als enige Nederlanders rechtstreeks geplaatst.