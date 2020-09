Novak Djokovic heeft zondag voor de tiende keer in zijn carrière de finale van het Masters-toernooi van Rome bereikt. De nummer één van de wereld klopte bij de laatste vier de Noor Casper Ruud met 7-5 en 6-3.

Djokovic begon matig aan zijn partij en kwam al snel een break achter. In de tiende game kreeg de Serviër twee setpunten tegen, maar die werkte hij weg om twee games later zelf wel toe te slaan op zijn eerste setpunt.

Ook in het tweede bedrijf maakte Ruud het zijn opponent aanvankelijk lastig, maar in de zesde game moest de mondiale nummer 34 zijn service inleveren. Djokovic maakte het karwei daarna probleemloos af en besliste de wedstrijd op zijn derde matchpoint.

Djokovic schreef het graveltoernooi in Rome vier keer (2008, 2011, 2014 en 2015) op zijn naam en was vijf keer (2009, 2012, 2016, 2017 en 2019) verliezend finalist. Vorig jaar moest hij zijn meerdere erkennen in Rafael Nadal, die zich zaterdag in de kwartfinales liet verrassen door de Argentijn Diego Schwartzman.

In de eindstrijd neemt Djokovic het maandag op tegen Schwartzman. De nummer vijftien van de wereld klopte de Canadees Denis Shapovalov met 6-4, 5-7 en 7-6 (4).

Djokovic is bezig aan zijn eerste toernooi sinds de US Open, waar hij in de achtste finales werd gediskwalificeerd toen hij een bal tegen een lijnrechter sloeg.

Simona Halep viert haar overwinning in de halve eindstrijd. (Foto: Pro Shots)

Plísková en Halep naar vrouwenfinale

Bij de vrouwen gaat de eindstrijd maandag in Rome tussen Karolína Plísková en Simona Halep. Titelverdedigster Plísková besliste het Tsjechische onderonsje met Markéta Vondrousová in haar voordeel: 6-2 en 6-4.

Halep zette de Spaanse Garbiñe Muguruza met 6-3, 4-6 en 6-4 opzij. De Roemeense haalde in 2017 en 2018 ook de finale in de Italiaanse hoofdstad, maar verloor beide keren van Elina Svitolina.

Voor Kiki Bertens en Arantxa Rus viel het doek al in de tweede ronde. Bertens, die in de openingsronde een bye had, ging in haar eerste partij in zeven maanden onderuit tegen de Sloveense Polona Hercog en Rus verloor van Vondrousová.