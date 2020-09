Rafael Nadal is zaterdagavond verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales van het Masters-toernooi in Rome. De titelverdediger moest op het Italiaanse gravel zijn meerdere erkennen in Diego Schwartzman. Novak Djokovic voegde zich met moeite bij de laatste vier door de Duitser Dominik Köpfer in drie sets te verslaan.

Titelfavoriet Nadal ging in een partij van iets meer dan twee uur verrassend onderuit tegen Schwartzman, de nummer vijftien van de wereld: 6-2 en 7-5. De 34-jarige Spanjaard sloeg slechts 43 procent van zijn eerste services in en werd vijf keer gebroken door de Argentijn.

Nadal haalde in het verleden liefst elf keer de finale in Rome en trok negen keer (in 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018 en 2019) aan het langste eind. De nummer twee van de wereld speelde in Rome zijn eerste toernooi sinds februari, toen hij het ATP-toernooi van Acapulco op zijn naam schreef.

Onlangs stonden in de Verenigde Staten al het Masters-toernooi van Cincinnati en de US Open op het programma, maar Nadal besloot vanwege de coronapandemie niet naar New York af te reizen en zich volledig op de graveltoernooien te richten. Over een week begint Roland Garros, het toernooi dat hij al twaalf keer won.

De 28-jarige Schwartzman, die op de US Open in de eerste ronde strandde, won het Masters-toernooi in Rome nog nooit. Voor een plek in de eindstrijd wacht de Argentijn een krachtmeting met de Canadees Denis Shapovalov, die in zijn kwartfinale afrekende met Grigor Dimitrov.

Rafael Nadal werd verrassend uitgeschakeld in Rome. (Foto: Pro Shots)

Djokovic voor elfde keer naar halve finales in Rome

De 33-jarige Djokovic trok na een partij van ruim twee uur aan het langste eind tegen Köpfer, de nummer 97 van de wereld: 6-3, 4-6 en 6-3. De Duitser benutte al zijn vier breakpoints, terwijl Djokovic slechts zes van liefst 21 kansen op de service van Köpfer verzilverde.

Het is de elfde keer in zijn carrière dat Djokovic zich bij de laatste vier in Rome voegt. De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar bereikte negen keer de finale in de Italiaanse hoofdstad en won het toernooi vier keer: in 2008, 2011, 2014 en 2015.

Djokovic is bezig aan zijn eerste toernooi sinds de US Open, waar hij in de achtste finales werd gediskwalificeerd toen hij een bal tegen een lijnrechter sloeg. In de halve finales neemt hij het op tegen de Noor Casper Ruud, die in drie sets afrekende met de Italiaan Matteo Berrettini: 4-6, 6-3 en 7-6 (5).

Bij de vrouwen bereikte Simona Halep de halve finales in Rome dankzij een opgave van Yulia Putintseva, die bij een achterstand van 2-6 en 0-2 de handdoek in de ring gooide. De Roemeense wacht voor een plek in de finale een krachtmeting met Garbiñe Muguruza, die verliezend US Open-finaliste Victoria Azarenka in drie sets versloeg: 3-6, 6-3 en 6-4.

Novak Djokovic kan het ATP-toernooi van Rome voor de vijfde keer winnen. (Foto: Pro Shots)