Rafael Nadal heeft met speels gemak de kwartfinales van het Masters-toernooi van Rome bereikt. De nummer twee van de wereld was binnen anderhalf uur klaar met Dusan Lajovic: 6-1 en 6-3. Novak Djokovic had in een Servisch onderonsje een stuk meer moeite met Filip Krajinovic (7-6 (7) en 6-3), maar bereikte eveneens de laatste acht.

Nadal speelt in Rome vanwege de coronapandemie zijn eerste officiële toernooi sinds begin maart, nadat hij vanwege het coronavirus besloot de US Open over te slaan. De Spanjaard liet zien dat hij op gravel nog altijd heer en meester is.

'Rafa' ging vliegend van start en had de eerste set in iets meer dan een half uur in de tas. Opvallend genoeg pakte Lajovic zijn enige game in het eerste bedrijf op de opslag van Nadal. In de vierde game had de Serviër op eigen service de kans om op 2-2 te komen. Na liefst zes keer deuce ging de game toch naar Nadal, die daarna rap doorstoomde naar de setwinst.

In de tweede set liep Nadal razendsnel uit naar 4-0, maar beleefde hij toen een korte inzinking. Mede dankzij een break kwam Lajovic terug tot 4-3, maar daarna schakelde Nadal weer een tandje bij en pakte hij alsnog eenvoudig de overwinning.

De titelverdediger zet in de kwartfinales zijn jacht op zijn tiende titel in Rome voort met een partij tegen de als achtste geplaatste Argentijn Diego Schwartzman.

Nadal bereidt zich op het Romeinse gravel voor op Roland Garros, dat volgende week begint. De gravelkoning gaat in Parijs voor zijn dertiende eindzege op het belangrijkste graveltoernooi van het jaar.

Novak Djokovic had de nodige moeite met zijn landgenoot Filip Krajinovic, maar won het Servische onderonsje wel. (Foto: Getty Images)

Djokovic met moeite langs landgenoot Krajinovic

Djokovic had beduidend meer moeite om zich bij de laatste acht te scharen. Landgenoot Krajinovic bood uitstekend partij, maar moest na ruim twee uur uiteindelijk toch capituleren.

De nummer één van de wereld begon slecht aan de partij door in de eerste game meteen zijn opslag in te leveren. De 33-jarige Serviër repareerde dat een game later echter direct tegen zijn vier jaar jongere landgenoot. Djokovic liet vervolgens in de tiende game twee setpunten onbenut op de service van Krajinovic, waarna een tiebreak de beslissing moest brengen.

In de tiebreak nam Krajinovic mede dankzij twee minibreaks brutaal een 4-1-voorsprong, maar vocht Djokovic zich knap terug, al had hij pas na zijn vijfde setpoint de set daadwerkelijk binnen.

In de tweede set was het verzet van Krajinovic na een break in de derde game zo goed als gebroken. Djokovic gunde zijn landgenoot geen enkele breakkans en besliste de wedstrijd door een tweede break in de negende game.

Voor een plek bij de laatste vier moet Djokovic, die het Masters-toernooi in Rome al vier keer wist te winnen, afrekenen met Dominik Köpfer. De Duitser versloeg de Italiaanse thuisspeler Lorenzo Musetti, die in de tweede ronde nog de als vijfde geplaatste Gaël Monfils had uitgeschakeld.