Elise Tamaëla is niet verrast dat Kiki Bertens donderdag in haar eerste officiële wedstrijd sinds februari direct onderuitging. Volgens de coach moet er op dit moment niet te veel verwacht worden van de Westlandse, die een week voor Roland Garros al in de tweede ronde strandde op het graveltoernooi in Rome.

"in de aanloop naar het toernooi in Rome hebben we de verwachtingen ook al een beetje proberen te temperen", zegt Tamaëla vrijdag in gesprek met NU.nl. "Kiki heeft zeven maanden geen serieuze wedstrijd gespeeld en met die gedachte is ze ook de baan op gegaan. Haar wedstrijdritme is gewoon nog ver beneden niveau."

De 28-jarige Bertens speelde tegen de Sloveense Polona Hercog haar eerste WTA-wedstrijd sinds ze eind februari werd uitgeschakeld in de derde ronde van het hardcourttoernooi in Qatar. Tussendoor kwam de nummer acht van de wereld nog wel in actie op een demonstratietoernooi in Berlijn en speelde ze oefenpartijtjes, maar van serieus wedstrijdritme opbouwen is geen sprake geweest.

Dat was te zien in haar partij tegen Hercog, de nummer vijftig van de wereld. Bertens was zoekende, sloeg liefst 31 onnodige fouten en kon niet leunen op haar normaal gesproken vaak sterke eerste service. In de tweede set gaf de Nederlandse een 3-0-voorsprong uit handen, waardoor ze met 6-4 en 6-4 verloor.

"Vooral het begin was heel erg slecht", bekende Tamaëla. "Het was zoeken naar automatismen en het voetenwerk was ook niet goed. In de tweede set ging het wel redelijk oké, maar ze mist het ritme en de basis om een voorsprong van 3-0 uit te bouwen. Het was een dun randje waar ze op balanceerde."

Kiki Bertens kon niet imponeren in de tweede ronde van het graveltoernooi in Rome. (Foto: Getty Images)

'Niet reëel om op Roland Garros voor titel mee te doen'

Door haar snelle uitschakeling verlaat Bertens het graveltoernooi van Rome met maar twee wedstrijden in haar benen - ze verloor met Arantxa Rus in de eerste ronde van het dubbelspel - en dat betekent ze in de aanloop naar haar hoofddoel Roland Garros amper ritme op heeft kunnen doen.

Dat voorspelt weinig goeds voor de aspiraties van Bertens in Parijs. Over een week begint ze aan het voor haar belangrijkste toernooi van het seizoen, maar in tegenstelling tot vorig jaar kan ze niet tot de titelfavorieten worden gerekend.

"Wij gaan in ieder geval niet met die verwachting Roland Garros in", benadrukt Tamaëla. "We moeten er ook niet een te groot ding van maken. Ik heb aardig wat wedstrijden gezien deze week en je ziet mannen en vrouwen struggelen die ook niet naar de Verenigde Staten zijn gegaan. Het is gewoon geen ideaal seizoen."

"Ik snap dat mensen blij zijn dat er weer tennis op televisie is en dat ze verwachtingen hebben als Kiki op het gravel staan, maar we moeten reëel blijven. Voor Roland Garros is het nu niet realistisch om te denken dat ze een van de favorieten is. Hopelijk kan ze wel in het toernooi groeien en wie weet wat er dan kan gebeuren."

Het hoofdtoernooi van Roland Garros begint op 27 september en duurt tot en met 11 oktober. Bertens, die net als Rus rechtstreeks is geplaatst voor het hoofdschema, moest vorig jaar al in de tweede ronde opgeven wegens ziekte.