Naomi Osaka heeft zich vrijdag afgemeld voor Roland Garros. De kersverse US Open-winnares is door een hamstringblessure niet op tijd fit voor het Grand Slam-toernooi in Parijs, dat eind deze maand begint.

"Helaas ben ik niet in staat om dit jaar mee te doen aan Roland Garros. Mijn hamstring is nog steeds fragiel en ik heb niet genoeg tijd om me voor te bereiden. De US Open en Roland Garros zitten te dicht op elkaar", aldus Osaka in een verklaring.

De 22-jarige Japanse schreef de US Open zes dagen geleden op haar naam door de Belarussische Victoria Azarenka te verslaan. In de finale, die de nummer drie van de wereld na een fraaie comeback in drie sets won, was er al een stuk tape om haar linkerhamstring gewikkeld.

Osaka veroverde op de US Open de derde Grand Slam-titel uit haar loopbaan, maar Roland Garros is niet het favoriete toernooi van de voormalige nummer één van de wereld. Ze kwam in Parijs nooit verder dan de derde ronde (2016, 2018 en 2019).

De afmelding van Osaka is desondanks een nieuwe domper voor de organisatie van Roland Garros, nadat eerder titelverdedigster Ashleigh Barty besloot om niet mee te doen. De Australische nummer één van de wereld wil vanwege de coronapandemie niet naar Parijs afreizen en zet een punt achter haar seizoen.

Roland Garros zou eigenlijk in mei beginnen, maar werd vanwege de coronacrisis naar het najaar verplaatst. Het Grand Slam-toernooi op gravel begint op 27 september en duurt tot en met 11 oktober.