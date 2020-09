Kiki Bertens heeft donderdag haar eerste partij op een WTA-toernooi sinds februari verloren. De Nederlandse ging op het graveltoernooi van Rome in twee sets (6-4 en 6-4) onderuit tegen Polona Hercog.

De 28-jarige Bertens had een bye in de eerste ronde en begon tegen de Sloveense, die vijftigste staat op de wereldranglijst, als favoriet aan de partij. Toch was de Sloveense meteen sterker dan de mondiale nummer acht en won de set met 6-4.

In het tweede bedrijf leek Bertens zich te herstellen. Ze kwam op een 3-0-voorsprong, maar verloor vervolgens vijf games op rij. De 29-jarige Hercog pakte vervolgens ook de tweede set met 6-4, waardoor zij door is naar de volgende ronde. Bertens sloeg liefst 31 onnodige fouten en elf winners.

Eerder op donderdag verloor Arantxa Rus in de tweede ronde op het gravel in Rome. Ze verloor in met 6-3 en 6-3 van de Tsjechische Markéta Vondrousová.

Kiki Bertens verloor in de tweede set vijf games op rij. (Foto: Getty Images)

Bertens begint over anderhalve week aan Roland Garros

Als excuus voor haar verlies kan Bertens aanvoeren dat Hercog meer wedstrijdritme heeft. De laatste partij van de Zuid-Hollandse was op 26 februari in Qatar, waar ze in de tweede ronde verloor van de Chinese Zheng Saisai. Ze speelde tijdens de coronacrisis nog wel enkele partijen op demonstratietoernooien.

De nederlaag in Rome is een tegenvaller voor Bertens richting Roland Garros, nadat ze de US Open - evenals veel andere wereldtoppers - liet schieten.

Het Grand Slam-toernooi in Parijs begint op zondag 21 september. Vorig jaar gaf Bertens in de tweede ronde van Roland Garros ziek op. Haar beste prestatie was het bereiken van de halve finales in 2016.

Vreugde bij Polona Hercog na haar winst. (Foto: Getty Images)