Arantxa Rus heeft haar knappe overwinning op de Poolse Iga Swiatek geen vervolg kunnen geven bij het WTA-toernooi van Rome. De 29-jarige Delftse moest zich in de tweede ronde in twee sets gewonnen geven tegen Markéta Vondrousová: 3-6, 3-6.

Rus kwam stroef uit de startblokken op het gravel en moest haar tweede servicebeurt al inleveren tegen tegen de Tsjechische, die de negentiende plaats inneemt op de WTA-ranglijst. De Zuid-Hollandse herpakte zich en kwam op 3-3, maar Vondrousová sloeg opnieuw toe en won de eerste set met 3-6.

De 29-jarige Rus leek niet van slag en brak Vondrousová direct in de tweede set, maar na een lange medische behandeling hervond de Tsjechische haar krachten en was het verzet van Rus gebroken.

Na de coronacrisis was Rus bezig aan een opmars in het internationale circuit. De nummer 71 van de wereldranglijst drong door tot de tweede ronde van het WTA-toernooi van Cincinnati, waarin Serena Williams nipt te sterk was. Bij de US Open werd ze wel in de eerste ronde uitgeschakeld.

Kiki Bertens komt later donderdag voor het eerst sinds de coronacrisis in actie op de WTA-tour. In de tweede ronde - de openingsronde mocht ze overslaan - is de Sloveense Polona Hercog haar opponent.