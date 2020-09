Rafael Nadal heeft woensdag zijn eerste officiële wedstrijd sinds begin maart gewonnen. De Spanjaard bereikte de achtste finales van het Masters-toernooi van Rome door zijn landgenoot Pablo Carreño Busta eenvoudig met twee keer 6-1 opzij te zetten. Ook Novak Djokovic schaarde zich bij de laatste zestien in de Italiaanse hoofdstad.

Nadal speelde zijn laatste partij op 1 maart, toen hij Taylor Fritz in twee sets versloeg in de finale van het ATP-toernooi in Acapulco. Sindsdien kwam de nummer twee van de wereld vanwege de coronapandemie niet meer in actie. Het virus was ook de reden dat hij eind augustus besloot zijn titel op de US Open niet te verdedigen.

Tegen Carreño Busta, die wel aanwezig was op de US Open en er de halve finales haalde, was er weinig van te merken dat Nadal een half jaar niet op de baan had gestaan. Op het Romeinse gravel, zijn favoriete ondergrond, was de 34-jarige Spanjaard heer en meester tegen zijn vijf jaar jongere landgenoot.

In de eerste set behield Carreño Busta alleen zijn eerste opslagbeurt, waarmee hij op 1-1 kwam. Daarna stormde Nadal via vijf gewonnen games op rij naar de setwinst. In de tweede set pakte Nadal zelfs zes games op rij en benutte op de service van zijn tegenstander direct zijn eerste matchpoint.

Nadal had net als alle andere spelers uit de top acht van de plaatsingslijst in de eerste ronde een bye, waardoor hij pas in de tweede ronde instroomde in Rome. Voor een plek in de kwartfinales speelt hij tegen de winnaar van de partij tussen Dusan Lajovic en de als dertiende geplaatste Milos Raonic.

Ook Novak Djokovic haalde de derde ronde op het Masterstoernooi van Rome. (Foto: Pro Shots)

Djokovic wint eerste partij sinds diskwalificatie op US Open

Djokovic won eerder op woensdag zijn eerste partij sinds zijn diskwalificatie op de US Open gewonnen. De nummer één van de wereld was een maatje te groot voor de Italiaan Salvatore Caruso: 6-3 en 6-2.

De 33-jarige Serviër verscheen voor het eerst op de baan sinds hij anderhalve week geleden in de achtste finales op de US Open uit frustratie een bal wegsloeg, waarbij hij een lijnrechter raakte. Die actie kwam hem op onmiddellijke diskwalificatie te staan.

In de strijd om een kwartfinaleticket treft zeventienvoudig Grand Slam-winnaar Djokovic de winnaar van de partij tussen zijn landgenoot Filip Krajinovic en de Italiaan Marco Cecchinato.

Djokovic en Nadal bereiden zich in Rome net als veel andere spelers voor op Roland Garros. Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar begint volgende week.