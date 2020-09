Kiki Bertens kijkt ernaar uit om deze week op het gravel in Rome haar eerste WTA-toernooi sinds februari te spelen, ook al geeft de Westlandse toe dat ze wel genoot van de wedstrijdloze periode.

"Het was de eerste keer in mijn loopbaan dat ik negen weken niet op de baan kon staan", zei Bertens bij een persmoment in Rome. "Dat was wel apart. Natuurlijk bleef ik wel aan mijn fysiek werken, maar dat was dan een work-out van twee uur per dag en dan had ik de rest van de dag vrij. Daar heb ik wel echt van genoten."

De 28-jarige Bertens kwam eind februari in Qatar voor het laatst in actie op de WTA Tour. Dat was twee weken nadat ze in Sint-Petersburg de tiende titel uit haar loopbaan had veroverd. Door de coronacrisis kon de kopvrouw van het Nederlandse tennis vervolgens maandenlang geen wedstrijden spelen.

"In mentaal opzicht was het denk ik heel goed voor mij dat er even geen tennis was", bekende Bertens. "Het was fijn dat ik lang thuis kon zijn en mijn familie na een lange tijd weer kon zien. Verder ben ik helemaal uitgerust en heb ik veel puzzels gedaan."

Bertens begint tegen Hercog in Rome

Overigens maakte Bertens in juli al haar officieuze rentree op de baan, toen ze meedeed aan demonstratietoernooien in Berlijn. De kopvrouw van het Nederlandse tennis had daarna naar de VS kunnen reizen om mee te doen aan het toernooi van Cincinnati en de US Open, maar ze bleef vanwege de coronapandemie thuis.

Bertens moest het daarom met oefenpartijen doen en merkte dat ze in het begin al snel ontevreden was over haar eigen spel. "Ik wil altijd op 100 procent zijn. Ook na een break van negen weken, terwijl ik wist dat dat onmogelijk was. Op dit moment weet ik niet waar ik precies sta, maar ik kijk er heel erg naar uit om weer wedstrijden te spelen."

Dankzij haar plek op de WTA-ranking kreeg Bertens een bye voor de eerste ronde en hoeft ze pas woensdag of donderdag in actie te komen. De nummer acht van de wereld begint in de tweede ronde tegen de Sloveense Polona Hercog. Bertens bereidt zich voor op Roland Garros, dat over twee weken begint.

De Westlandse deed met Arantxa Rus mee aan het dubbeltoernooi, maar het Nederlandse duo werd dinsdag direct uitgeschakeld door Shuko Aoyama en Ena Shibahara: 3-6 en 4-6.