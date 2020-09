Arantxa Rus heeft dinsdag een knappe overwinning geboekt in de openingsronde van het WTA-toernooi in Rome. De Nederlandse was op het Italiaanse gravel in twee sets te sterk voor Iga Swiatek uit Polen.

Na een partij van ruim twee uur stond er 7-6 (5) en 6-3 op het scorebord tegen de nummer 52 van de wereld. In de tweede set sloeg Rus, zelf de mondiale nummer 71, op haar derde matchpoint toe.

De 29-jarige Rus is na de onderbreking wegens de coronacrisis bezig aan een sterke serie, haar snelle uitschakeling op de US Open uitgezonderd. De Delftse kwam onlangs al ver in Cincinnati en boekte tegen Swiatek haar zevende overwinning in elf partijen.

Rus plaatste zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi in Rome en staat in de tweede ronde tegenover Markéta Vondrousová. De Tsjechische is als twaalfde geplaatst en bezet op de WTA-ranking de negentiende plek.

Later op de dag komt Rus samen met Kiki Bertens in actie tijdens de eerste ronde van het dubbelspel. Voor Bertens is dat een opwarmer in aanloop naar haar deelname aan het enkelspel, waarin ze woensdag voor het eerst in actie komt.

Het toernooi in Rome geldt voor veel tennissers als voorbereiding op Roland Garros, dat wegens de coronacrisis werd verschoven en volgende week begint.