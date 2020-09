Andy Murray heeft een wildcard gekregen voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. De 33-jarige Schot zal voor de eerste keer sinds 2017 meedoen aan het Grand Slam-toernooi in Parijs, dat hij nog nooit won.

Bij zijn laatste optreden op Roland Garros reikte Murray tot de halve finales, waarin hij verloor van Stan Wawrinka. Een jaar eerder ging de drievoudig Grand Slam-winnaar in de finale ten onder tegen Novak Djokovic.

Murray liet zich begin 2019 aan zijn gekwetste heup opereren. Door zijn maandenlange revalidatie zakte hij ver terug op de wereldranglijst, waardoor hij afhankelijk is van wildcards om deel te mogen nemen aan Grand Slam-toernooien.

De huidige nummer 110 van de wereld werd onlangs ook toegelaten tot het hoofdschema van de US Open, maar werd al in de tweede ronde uitgeschakeld. De Canadees Félix Auger-Aliassime was in drie sets te sterk voor Murray.

Bij de vrouwen kreeg Eugenie Bouchard een wildcard voor Roland Garros. De 26-jarige Canadese, op dit moment de mondiale nummer 167, noteerde in 2014 haar beste resultaat in Parijs door de halve finales te bereiken. Kim Clijsters ontving geen wildcard en laat het hele gravelseizoen schieten.

Roland Garros, dat in mei niet door kon gaan vanwege de coronacrisis, is het derde en laatste Grand Slam-toernooi van het jaar en wordt van 21 september tot en met 11 oktober gehouden. De eerste week wordt gebruikt voor het kwalificatietoernooi.