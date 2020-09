Ruim een week na zijn diskwalificatie op de US Open heeft Novak Djokovic nog altijd spijt dat hij een bal tegen een lijnrechter sloeg. Toch sluit hij niet uit dat een dergelijk incident nogmaals plaatsvindt.

"Het kwam natuurlijk niet helemaal uit het niets", zei Djokovic maandag over zijn frustratie op de US Open. Aan het eind van de eerste set in zijn vierderondepartij tegen Pablo Carreño Busta sloeg hij kwaad een bal weg, waarmee hij per ongeluk een lijnrechter tegen de keel raakte. Daarop werd de nummer één van de wereld uit het toernooi gezet.

Deze week neemt Djokovic deel aan het ATP-toernooi van Rome, zijn eerste optreden sinds zijn diskwalificatie. Op een persconferentie in de Italiaanse hoofdstad kon de Serviër niet beloven dat het de laatste keer zou zijn dat hij zich misdraagt op de baan.

"Ik kan niet garanderen dat ik in mijn leven niet op een vergelijkbare manier de fout in zal gaan. Ik ga natuurlijk mijn best doen, maar alles is mogelijk in het leven", zei Djokovic.

Djokovic moest zijn verdiende prijzengeld van 250.000 dollar (210.000 euro) afstaan en kreeg ook een boete van 9.000 euro. "De regels zijn heel duidelijk", zei de 33-jarige tennisser. "Ik moet deze straf accepteren en doorgaan. Dat wil ik hier in Italië gaan doen."

Djokovic heeft in Rome een bye voor de eerste ronde en speelt daarna tegen de winnaar van de partij tussen Tennys Sandgren en Salvatore Caruso.