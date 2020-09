Dominic Thiem verwacht dat hij de vruchten gaat plukken van zijn eerste Grand Slam-titel. De Oostenrijker won in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) de US Open door in de finale van Alexander Zverev te winnen.

"Ik verwacht dat het mentaal nu makkelijker voor me wordt op grote toernooien", zei een opgeluchte Thiem na zijn zwaarbevochten overwinning. Het werd 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 en 7-6 (6).

Voor de Oostenrijkse nummer drie van de wereld was het raak bij zijn vierde kans op een Grand Slam-titel. Eerder stapte hij in de finale van Roland Garros (2018 en 2019) en de Australian Open (2020) als verliezer van de baan.

"Het zat steeds in mijn achterhoofd dat ik tot nu toe een geweldige carrière had, mooier dan ik had kunnen dromen, maar dat er nog iets groots miste", aldus de 27-jarige Thiem.

"Nu ik dit heb bereikt, word ik hopelijk iets relaxter en ga ik misschien iets vrijer spelen op de grote toernooien."

Dominic Thiem stortte ter aarde na het winnende punt. (Foto: Pro Shots)

Zverev: 'Dit was vast niet mijn laatste kans'

De vier jaar jongere Zverev streed eveneens om zijn eerste Grand Slam-titel. Hij was er heel dichtbij en had het er moeilijk mee dat hij het niet had kunnen afmaken.

"Ik was er zó dichtbij om een Grand Slam-winnaar te zijn. Het scheelde een paar games, eigenlijk zelfs een paar punten. Maar dit was vast niet mijn laatste kans. Ooit zal ik in mijn missie slagen", aldus de Duitser, die emotioneel was na zijn nederlaag.

"Helaas testten mijn vader en moeder vlak voor de start van het toernooi positief op het coronavirus", verklaarde hij. "Ze konden dus niet meereizen. Ik mis ze, maar ik weet zeker dat ze trots op me zijn."

Het kwam in het Open Era (sinds mei 1968) nooit voor dat de US Open-winnaar de eerste twee sets van de finale verloor. Thiem is bovendien de eerste winnaar buiten 'De Grote Drie' sinds Stan Wawrinka in 2016.

Alexander Zverev was zichtbaar aangedaan na de finale. (Foto: Pro Shots)