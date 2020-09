Dominic Thiem heeft zondagavond dankzij een heroïsche comeback de US Open op zijn naam geschreven. De Oostenrijker was in een spectaculaire finale in New York na een vijfsetter te sterk voor Alexander Zverev en veroverde de eerste Grand Slam-titel uit zijn loopbaan.

De 27-jarige Thiem leek op een dramatische nederlaag af te stevenen in het Arthur Ashe Stadium nadat hij de eerste twee sets kansloos verloor. De nummer drie van de wereld richtte zich tegen alle verwachtingen in toch nog op en trok na een zinderende partij van vier uur aan het langste eind: 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 en 7-6 (6).

Het kwam in het Open Era (sinds mei 1968) nooit eerder voor dat de US Open-winnaar in de finale de eerste twee sets verloor. Het was überhaupt pas de tweede wedstrijd van Thiem deze US Open die hij niet zonder setverlies won.

Door zijn historische overwinning slaagt Thiem er na drie verloren Grand Slam-finales eindelijk in om een van de vier grote toernooien te winnen. De Oostenrijker ging in 2018 en 2019 in de eindstrijd van Roland Garros ten onder tegen Rafael Nadal en eerder dit jaar moest hij op de Australian Open buigen voor Novak Djokovic.

De 23-jarige Zverev zal nog even moeten wachten op zijn eerste Grand Slam-titel. Tot dit jaar kwam de nummer zeven van de wereld nooit verder dan de kwartfinales van een Grand Slam. Hij reikte begin 2020 wel tot de laatste vier op de Australian Open, maar uitgerekend Thiem versperde toen de weg naar de finale in Melbourne.

Het is voor het eerst sinds de US Open-titel van Stan Wawrinka in 2016 dat een Grand Slam-toernooi wordt gewonnen door een speler die niet tot 'De Grote Drie' behoort. Roger Federer meldde zich geblesseerd af voor de US Open, Nadal wilde vanwege de coronapandemie niet naar New York afreizen en Djokovic werd in de achtste finales gediskwalificeerd toen hij een bal tegen een lijnrechter sloeg.

Dominic Thiem heeft zijn eerste Grand Slam-titel eindelijk binnen. (Foto: Getty Images)

Zverev verrast Thiem volledig in beginfase

Zverev maakte op weg naar de finale geen grootse indruk en werd tegen de ervaren Thiem dan ook als underdog bestempeld, maar daar was in de beginfase niks van te merken. De Duitser speelde onbevangen, sloeg veel winners en deelde op 1-1 al de eerste tik uit door de servicegame van zijn Oostenrijkse opponent te winnen.

Het proactieve spel van Zverev was duidelijk wennen voor Thiem, die in de eerste set bovendien een dramatisch eerste servicepercentage van 37 noteerde. Zverev imponeerde juist met twee love games op rij en stelde binnen een half uur de eerste set veilig. Hij verloor slechts drie punten op zijn eigen service.

In de tweede set bleef het spelbeeld gelijk. Nadat Thiem in de eerste game al ontkwam aan een break was het op 1-1 én 3-1 alsnog raak voor de ontketende Zverev, die door zijn snoeiharde service amper in de problemen kwam op zijn eigen opslag. Bij een 5-2-voorsprong was daar alsnog de eerste break voor Thiem, maar die comeback kwam te laat.

Alexander Zverev was heel dicht bij zijn eerste Grand Slam-titel. (Foto: Getty Images)

Thiem zorgt voor heroïsche comeback

Thiem toonde aan het einde van de tweede set wel wat tekenen van herstel en zette dat door in het derde bedrijf. De titelfavoriet knokte zich terug toen hij voor de derde set op rij op 1-1 werd gebroken en beloonde zijn harde werk door op 5-4 de servicegame van Zverev te winnen, waarmee hij een vierde set afdwong.

Dat was een mentale opsteker voor Thiem, die ook veel beter in de wedstrijd kwam. Hij gaf in de vierde set slechts twee punten weg op zijn eigen service en zag Zverev bovendien steeds meer onnodige fouten maken. Op 3-4 liet de Duitser zich verrassen op zijn eigen service, waarna Thiem met een love game een vijfde set afdwong.

In de beslissende set vielen er maar liefst zes breaks en verzuimde zowel Zverev (op 5-3) als Thiem (op 6-5) de wedstrijd uit te serveren, waardoor er een tiebreak aan te pas moest komen. Daarin verspeelde de moegestreden Thiem aanvankelijk twee matchpoints, maar even later maakte hij zijn historische comeback alsnog compleet en veroverde hij na drie verloren finales eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel.