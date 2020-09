US Open

Finale enkelspel (m)

Uitslag:

Thiem-Zverev 3-2 (2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6)

Thiem wint eerste Grand Slam

Goedenavond en welkom in dit liveblog! Mijn naam is Robbert van der Linde en ik houd je hier op de hoogte van de US Open-finale tussen Dominic Thiem en Alexander Zverev